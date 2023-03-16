ناصر المؤمن: مواكبة المستقبل تدفع «القبس» لتبني التحول الرقمي ومسايرة تحولات العصر

شانون نوريس: رواد الأعمال المبتكرون يلعبون دوراً رئيسياً في المشهد الاقتصادي بالكويت

محمد العثمان: الكويت تمتلك مقومات إيجابية وغنية ساهمت في انتشار المدفوعات الرقمية

فيصل الهارون: الدفع الإلكتروني أكثر أماناً من «الكاش».. و«أبل باي» أفضل وسيلة دفع





علي إبراهيم



انطلقت أمس فعاليات منتدى الكويت لرواد الأعمال 2023، وذلك بتنظيم من جريدة «القبس» و«فوربس الشرق الأوسط»، والذي استضافته جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM)، بمشاركة نخبة من المتخصصين بالمجال المالي والتكنولوجي والمبادرين ورواد الأعمال.



وخلال كلمته، أكد المدير التنفيذي لجريدة القبس ناصر المؤمن، أن «القبس» وقبل الجميع استشعرت في 2016 ان عالم الصحافة التقليدية مقبل على تغيير كبير، ما دفعها الى اتخاذ خطوات جريئة وسريعة لمواكبة هذا التطور، بل وقيادته بمعظم الأوقات، حيث نتج عن ذلك حصولها على الرخصة رقم واحد من وزارة الإعلام متعلقة بالإعلام الإلكتروني في الكويت.



وتابع بالقول: «منذ ذلك الوقت تدرجت «القبس» بخطواتها نحو هذا التحول وأنشأت استوديوهات خاصة بها، فضلا عن الاستثمار في صناعة المحتوى وابتداع التقارير المصورة التي أجمع الناس على قربها منهم وملامستها قلوبهم وعقولهم، إضافة الى المشروع الثوري الكبير بتحويل أرشيف «القبس» الأضخم محليا وإقليميا إلى تطبيقات إلكترونية متاحة على هواتف المشتركين».



ولفت المؤمن إلى أن هذه الإجراءات والتغييرات هدفها مواكبة العصر والتوجه نحو التحول الرقمي، مؤكدا أن شراكة «القبس» مع «فوربس» والمشهود لها في قوائمها وتصنيفاتها لإخراج قائمة أولى محلية للمبادرين تضم أفضل 20 مبادرا ورائد أعمال، هي أكبر داعم لهذا التحول الرقمي.



وفي ختام كلمته، قدم المؤمن الشكر إلى جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM)، والتي سارعت في دعم الفكرة واستضافة هذه الفعالية والحلقات النقاشية، بالإضافة إلى إيمان الشركات الراعية بفكرة دعم المبادرين، وما له من آثار كبيرة على الاقتصاد المحلي، وهي: بنك الكويت الوطني و«زين» و«ABK capital» وشركة علي الغانم وأولاده للسيارات ومجموعة الملا.



من جانبها، قالت مديرة تنظيم الفعاليات في فوربس الشرق الأوسط شانون نوريس: «نحن في Forbes الشرق الأوسط فخورون دائما بالاحتفال بنجاح الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب، إذ تعمل مثل هذه الأحداث على إبراز براعتهم وتطورهم داخل الشرق الأوسط وعلى المسرح العالمي». وأضافت: «يلعب رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت دورا رئيسيا في المشهد الاقتصادي، حيث يستفيدون من الابتكار والتكنولوجيا للتأثير على الدولة ونموها المستمر».



الجلسة النقاشية الأولى.. «ثورة التكنولوجيا المالية»



وفي أولى الجلسات النقاشية، والتي عقدت تحت عنوان: «ثورة التكنولوجيا المالية»، كشف مدير عام الخدمات المصرفية للافراد والخدمات المصرفية الرقمية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان عن امتلاك الكويت لعوامل عدة ساهمت في تطور عمليات الفنتك «المدفوعات» وانتشارها خلال الفترة الاخيرة منها ان أكثر من 60% من الكويتيين ضمن الفئة العمرية أقل من 30 عاما، فهو شعب صغير سنا متقبلا للتطور في وسائل الدفع المالي، اضافة الى القوة الشرائية الكبيرة التي يتميز بها السوق الكويتي.



ولفت العثمان الى الارتفاع الكبير في نسبة الشمول المالي بالكويت، فالجميع اليوم يملك حسابا او اكثر في احد البنوك، إضافة الى خدمة الانترنت والموبايل بين الجميع بنسبة 1.7% بمعنى ان كل شخص يملك هاتفين.



واكد العثمان ان العوامل السابقة وغيرها شكلت سوقا غنيا دفع شركات عدة للاستثمار في هذا المجال، نظرا لتوافر البنية التحتية الملائمة، مشيرا الى ان جائحة «كوفيدـ19» ساهمت في تسارع وتيرة التحول التكنولوجي والديجتال، لافتا الى ارتفاع عمليات الدفع الالكتروني من 50% خلال 2019 الى نحو 72% بنهاية العام الفائت (2022) حيث تسارعت وتيرة استخدام وسائل الدفع الالكتروني في عمليات الشراء مقابل انخفاض نسبة استخدام الكاش.



ولفت الى ان ظهور وسائل الدفع الحديثة دفعت البنوك الى مواكبة هذا التطور لتحقيق مطالب عملائها الراغبين في استخدام هذه الوسائل مثل المحافظ الالكترونية ابل باي وجوجل باي وسامسونح باي، لافتا الى ان دخول ابل باي في الكويت كان يوما تاريخيا، حيث تسارع عدد كبير جدا الى تفعيل الخدمة عبر هواتفهم.



من جانبه، قال فيصل الهارون نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي لشركة Tap Payments إن قطاع التكنولوجيا المالية (الفنتك) مليء بالتحديات الممتعة، موضحا ان شركات المدفوعات تتسابق على طرح الخدمات والحلول الجديدة وتعمل بوتيرة اسرع بكثير من المؤسسات الحكومية وهو ما يخلق في الكثير من الاحيان فراغا تشريعيا يسبب تحديا لهذه الشركات، حيث عادة ما تنتظر هذه الشركات سنوات لحين استصدار تشريع يتيح لنا تقديم خدمة معينة.



وأشار الهارون الى ان الكويت تتمتع بأنظمة متطورة جدا مزودة بالذكاء الاصطناعي الذي يحصن البنية التحتية من عملية الاختراق وتكشف محاولات النصب والاحتيال، لافتا الى ان «تاب» تلعب دورا مهما في الكشف عن محاولات الاختراق التي تتعرض لها الحسابات والابلاغ عنها للجهات المعنية.



واكد الهارون على ان خدمة ابل باي تعد افضل وسيلة دفع في العالم وهو ما تؤكده الارقام التي تكشف ان نسبة نجاح العملية مع ابل باي تصل الى 95% مقارنة مع 71% على انظمة الدفع الاخرى



بدوره، قال فيصل المشعل الرئيس التنفيذي لمجموعة ماي فاتورة ان اختصار معنى كلمة فنتك بالمدفوعات المالية فقط وهذا مفهوم خاطئ وهذا العرف ظهر لأن اول تطور أو نمو كبير اصبح في قسم المدفوعات لكن الفنتك اكبر من المدفوعات فهو يشمل التمويل والاستثمار والتأمين.



الجلسة النقاشية الثانية.. التحول الرقمي وتحديات رواد الأعمال بالكويت والمنطقة





صالح التنيب: تجار التجزئة يواجهون تحديات ضخمة لبعض أعمالهم مثل تباطؤ النمو والمنافسة الشديدة

عذبي العنزي: مجال ريادة الأعمال يمثل تحدياً بشكل مستمر.. ومواجهة التحديات جزء كبير من أعمالنا



خلال فعاليات الجلسة النقاشية الثانية من منتدى الكويت لرواد الأعمال 2023، والتي عقدت بعنوان: «التحول الرقمي ورواد الأعمال»، قال الشريك والرئيس التنفيذي لشركة راحة صالح التنيب ان تجار التجزئة يواجهون تحديات ضخمة لبعض اعمالهم مثل تباطؤ النمو والمنافسة الشديدة، ولكن اليوم عند النظر الى كيفية تخطيط استراتيجياتهم فإنه لا يوجد حجم واحد او شكل واحد، لذا فإن الطريقة التي يجب على كل رائد اعمال القيام بها النظر الى قنوات اساسية يرونها اقل نموا.



وأضاف: هناك تحديات ايضا تتعلق بأعمال التجارة الالكترونية واصبحنا نرى تجار تجزئة يبيعون من خارج الحدود وقد يؤثر ذلك على تجار التجزئة الكبار. وتكمن مواجهة ذلك بوضع استراتيجية تتيح الحصول على تجارب متوافقة مع العملاء الذين سيكونون قادرين على التسوق عبر الانترنت وسيكونون قادرين على الذهاب الى المتجر شخصيا ورؤية المنتج والاستمتاع به عن قرب. ان تجربة التسوق تبدأ من المنزل عادة.



وأشار الى ان تجربة شراء العميل يجب ان تكون سهلة، لذا فإن استراتيجية التسوق الحديثة هي الحصول على تجربة عملاء سهلة من خلال القنوات التسويقية بأكملها ووسائل التواصل الاجتماعي وليس فقط من القنوات التقليدية، موضحا ان على رواد الاعمال الإيمان باستراتيجيتهم، وإن كان يعمل في التجزئة فعليه ان يؤمن بالتحول الرقمي، وعليه التأكد من ان لديه بيئة جاذبة. ونحن نعمل في بيئة تسمح لنا بتطوير استراتيجيتنا وهو ما نحتاجه اليوم.



وتابع: يتعين على تجار التجزئة التفكير في الاستثمار في التكنولوجيا، ونحن في شركة «راحة» نملك امكانيات تقنية كبيرة، ونعمل على تطوير بيئة الاعمال في الكويت والقدرة على تقديمها لرواد الاعمال والتكامل مع النظام البيئي للشركات الالكترونية في البلاد. وعلينا التكيف مع التحديات التي نواجهها.



وقال: اليوم اصبح من السهل جدا على العميل الدخول الى موقع الكتروني اميركي وشراء المنتجات منه، والتحدي المتعلق بهذا المجال في الكويت هو تسعير المنتجات. ان رجال الاعمال الكويتيين يتحدون أنفسهم كل يوم، ونطور أعمالا لرواد أعمال في السعودية والإمارات.



وختم: انصح رواد الاعمال الشباب الكويتيين بالبدء فقط في تأسيس اعمالهم، لاتزال هناك فرص تجارية كبيرة في الكويت، اذا كان لدى رائد الاعمال الكويتي شغف في تأسيس الاعمال فليبدأ به ولا يتردد.



حياة مختلفة



من جهته، قال عذبي العنزي مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جست كلين: اعتقد أن مجال ريادة الاعمال يمثل تحديا بشكل مستمر، وكل يوم نواجه تحديا، لذا فإن مواجهة التحديات تمثل جزءا كبيرا من أعمالنا. ومنذ بدء الجائحة اصبحت الحياة مختلفة في نواح كثيرة لرواد الاعمال، وقبلها كنا نشرح كثيرا عن «جست كلين» الا انه منذ الجائحة نمت اعمالنا بشكل اكبر.



وأضاف: نؤمن في «جست كلين» بأن تكون خدماتنا مناسبة، واصبح اليوم لكل قطاع او خدمة تطبيق خاص بها. وما فعلناه في «جست كلين» هو تحويل خدمة التنظيف من التقليدية الى تطبيق الكتروني، مثلها مثل تطبيقات توصيل الطعام وسيارات الاجرة وحجز الفنادق.



وتابع: كان لدينا سؤال في «جست كلين» وهو لماذا لا نؤمن خدمة تنظيف الملابس وتنظيف السيارات والمنازل في تطبيق واحد؟ ان التنظيف يشكل جزءا رئيسيا من نمط حياة الكويتيين، لذلك اوجدنا تطبيقنا. والشيء المهم جدا اننا لم نقم بإضافة أي تكاليف اضافية لخدماتنا، لذلك لن يشعر العميل انه يدفع اكثر على منصتنا، كما ان لدينا خدمة توصيل او أخذ الملابس بشكل مجاني.



وزاد: في الكويت نواجه تحديا يتعلق بتغيير عقلية بعض القوى العاملة لقبول الطلبات عبر الانترنت، لذلك ما يتعين علينا القيام به هو بناء نظام بيئي كامل ونظام إداري متطور بطريقة لن تؤثر على الاداء الاداري اليومي والاعمال بشكل عام. وفي الوقت نفسه، علينا الاستثمار بشكل كبير في الخدمات اللوجستية، واصبح مجال التطبيقات في قطاع خدمة التنظيف يتقدم بسرعة الآن مثله مثل خدمات التوصيل.



وأكد ان تأسيس الاعمال في الكويت يشكل امرا جيدا جدا لأن الامر لا يتعلق بالعمل فقط، بل بالبيئة نفسها، واشار الى ان كل بلد خليجي لديه خصائصه ولديه تحديات خاصة به، موضحا ان الامارات والسعودية أصبحتا أماكن جاذبة جدا للشركات الناشئة، كما كانت الكويت منذ 10 سنوات. علما ان الاستثمار في الشركات الناشئة الكويتية قوي جدا، وبعض تمويلاتها يأتي من الخارج خصوصا من صناديق تمويل سعودية وإماراتية.



الجلسة النقاشية الثالثة.. تمكين ريادة الأعمال والابتكار بالتجارة الإلكترونية في الكويت





طلال العوضي: حلول الدفع الرقمية وفرت على الشركات التكاليف والجهد.. خاصة رواد الأعمال

محمد المنيفي: الشرق الأوسط يعيش مرحلة ذهبية لرواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة



خلال فعاليات الجلسة النقاشية الثانية من منتدى الكويت لرواد الأعمال 2023، والتي عقدت بعنوان: «انشاء سوق ذات صلة عالمية: تمكين ريادة الاعمال والابتكار في قطاع التجارة الالكترونية في الكويت»، قال طلال العوضي الرئيـــــس التنفيذي لشركة «أوتو»: ان وسائل الدفع الرقمية المختلفة تشكل مجالا كبيرا لقطاع ريادة الاعمال.

ان حلول الدفع الرقمية الحديثة وفرت على الشركات التكاليف والجهد. وعملنا في «اوتو» على خلق فرص كبيرة ولجأنا الى التعاون مع البنوك. ان السوق الكويتي لريادة الأعمال لايزال حديثا وأمامه فرص كبيرة للنمو.



وأضاف: ان حجم الأعمال والمدفوعات الالكترونية في الكويت تكبر يوما بعد يوم ونحن متفائلون بسوق ريادة الاعمال في الكويت بدفع من الرقمنة الذي كلما كبر كبرت اعمالنا. هناك تطور كبير في القطاع اللوجستي والفنادق.



وتابع: ان خدمات تطبيق «أوتو» موجودة في الكويت في وقت مبكر وهناك وكالات اصبحت تبيع سيارات عبر تطبيقات إلكترونية ومتوسعة في مناطق خارج الكويت.

وهناك فرص كبيرة في قطاع التكنولوجيا المالية (فينتك) اذ يمتلك هذا القطاع فرصا عملاقة في المستقبل.



وأكد أن الســــوق الكويتي للشركـــات الالكترونية يتمتع بحجم صغير ووصول كبير للمستهلكين، ويمكن ان تكون السوق الكويتية ساحة اختبار لأعمال الشركة لكي تؤسس أعمالها لاحقا في الخارج وتتوسع فيها، لافتا الى ان وجود بنى تحتية رقمية يساهم بنجاح اعمال الشركات، ويصبح تطبيقه اسهل في دول مثل السعودية والامارات والبحرين.



وأوضح ان أكثر الاسواق الواعدة في المنطقــة للشركـــات موجودة في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة، ونرى ان فرص ريادة الأعمال في الرياض تشبه دبي في بداية القرن الحالي، لافتا الى ان السوق السعودي عملاق، وتعمل المملكة على تضخيم عدد السكان، ما سينعكس ايجابا على الاعمال كافة.



وقال: كل القطاعات في السعودية واعدة مثل شركات الطيران وتأجير المنازل وتجارة التجزئة، والقطاع الخاص كبير جدا في المملكة. على سبيل المثال بنك سعودي واحد يقوم بتمويل 10 آلاف شركة، فيما يوجد في الكويت نحو 3500 شركة فقط.



مرحلة ذهبية



من جهته، قال محمد المنيفي مدير الاستثمار في شركة «فيت كابيتال» للاستثمار في الشركات التكنولوجية: اهم شيء بالنسبة لنا هو رائد الاعمال نفسه، اذ ندخل معه من خلال شركته بعلاقة قوية قد تمتد لسنوات، ونعمل معه على تحضيره للدخول في السوق ومساعدته في حال واجه مصاعب معينة، ونعمل معه على فهم المجال الذي يريد دخوله والتمويل. ومن المهم التنويه ان كل شركة لريادة الاعمال تختلف عن الأخرى.



وأضاف: ان منطقة الشرق الأوسط تعيش المرحلة الذهبية التي مرت بها سابقا شركات وادي السيليكون في اميركا. هناك الكثير من المستثمرين من المنطقة وخارجها يشعرون بأهميــة الشركـــــات الالكترونية في المنطقة.

كما ان الحكومات الخليجية تملك مبادرات عديدة لتشجيع الشركات التكنولوجية على التطور والنمو، مثل صندوق الاستثمارات السعودي وصناديق استثمار اماراتية.



وتابع: بالإضافة الى ذلك تملك الشركات العائلية في المنطقة نفس التوجه، وأتوقع مستقبلا مشرقا لقطاع الشركات التكنولوجية في منطقة الخليج.



وختم: أنصح رواد الاعمـــال الكويتيـــين بدخول السوق السعودية والتوسع فيهــــا في المستقبل، لوجـود عدد سكان كبير جدا. وجميع الشركات في محافظ شركتنا موجودة في المملكة.



في حدث يُنظم للمرة الأولى محلياً



«القبس» و«فوربس» تكشفان قائمة أقوى 20 رائد أعمال في الكويت



كشفت «القبس» و«فوربس» الشرق الأوسط عن قائمة أقوى 20 رائد أعمال في الكويت، في حدث ينظم للمرة الأولى في البلاد، بحضور كوكبة من الاقتصاديين ورجال الاعمال والمهتمين بنجاحات المبادرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وضمت القائمة في نسختها الأولى مجموعة من رواد الأعمال في قطاعات تكنولوجيا التعليم وحاضنات الأعمال والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والتصميم الداخلي والطاقة، سطروا قصص نجاح ملهمة تخطت حدود الكويت، وفيما يلي أسماء الفائزين في قائمة أقوى 20 رائد أعمال في الكويت لعام 2022:





1- فرح الحميضي - فرح هوم

2- عبد الرحمن الهاجري - برايت جلف

3- أحمد معرفي وهاشم بهبهاني - كودد

4- عبدالله المطوع - كاري

5- محمد السريع - دورات

6- علي الابراهيم - تطبيق كوفي

7- عذبي العنزي ونوري العنزي- جست كلين

8- أحمد الشايع وسليمان العنجري - دبدوب

9- عبد العزيز اللوغاني - فلاورد

10- محمد شملان الرشيدي - ون غلوبل

11- خالد العتيبي - أوغو كار

12 - شوق المرزوق و فهد المرزوق - مرزوق

13- صالح التنيب - راحة

14- عبد الله المشاري - روف

15- طلال العوضي - اوتو

16- علي ابو الحسن - تاب بايمنتس

17-عبد الرحمن الرشيدي - ترايب

18-نور بودي - درسني

19-عبد الله الدبوس - ماي فاتورة

20- طلال العجمي - في أي ماركتس