

يواصل بنك برقان طرح حلوله المبتكرة لتقديم تجربة مصرفية مرموقة تتسم بالسهولة والشمولية لكل العملاء، وفي إطار سعيه لتزويد عملائه بأحدث المنتجات والخدمات، أعلن البنك عن إطلاق بطاقة السحب الآلي الجديدة الصديقة للبيئة والمصممة خصوصا لتناسب احتياجات عملائه من المكفوفين، وتأتي هذه البطاقة سعيا إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لبرقان التي تركز على الاستدامة والابتكار وتحقيق الشمولية المجتمعية، حيث تضمن البطاقة الجديدة تسهيل التجربة المصرفية للعملاء ذوي الإعاقة بشكل أكبر، مع تعزيز مبدأ الحفاظ على البيئة في نفس الوقت.



وإضافة إلى كون البطاقة الجديدة مزودة بلغة برايل من الجانب الأمامي، فهي تدعم أيضا ميزة اللمس مع وجود علامة دائرية على جانبها الأيمن لتسهيل استخدامها من قبل العملاء المكفوفين أو ضعيفي النظر، وبذلك يمكنهم تمييز الاتجاه الصحيح عند إدخال البطاقة في أجهزة نقاط البيع. كما أن البطاقة مصنوعة من مواد قابلة للتحلل، ما يحد من أثرها السلبي على البيئة ويسهم في تقليل البصمة الكربونية.



وقد صرح مسعود حيات، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان بهذا الصدد قائلا: فخورون بكوننا أول بنك في القطاع المصرفي الكويتي الذي يقدم هذا الابتكار، فنحن نحرص دائما على مواصلة السعي نحو هدفنا الرئيسي لتقديم تجربة مصرفية مرموقة ومصممة خصيصا لتلبية احتياجات عملائنا وتطلعاتهم، يشمل ذلك ضمان توفير كل منتجاتنا وخدماتنا للعملاء من فئة ذوي الإعاقة في مجتمعنا - وبطريقة تضع الاستدامة هدفا أساسيا دائما. كما ستوفر هذه البطاقة لمستخدميها إحساسا أكبر بالشمولية، الراحة والاستقلالية.



وأضاف حيات: إلى جانب اهتمامنا الدائم بتحقيق المتطلبات التنظيمية للعمل المصرفي، ما زلنا نواصل التزامنا بالمسؤولية المجتمعية من خلال معرفة احتياجات كل فئات عملائنا وتلبيتها، بهدف الاستمرار في تحقيق جوهر شعارنا الذي يمثل التزامنا الرئيسي «أنت دافعنا». ولهذا السبب، نحن حريصون على تطوير خدماتنا وتعزيزها وتوسيع نطاقها باستمرار، لضمان أفضل تجربة مصرفية ممكنة لعملائنا.