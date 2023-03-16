

في إطار سعيه المستمر لدعم المجتمع بكل شرائحه، شارك بنك برقان في الرعاية الماسية للنسخة 11 من معرض «هوريكا الكويت 2023»، بالشراكة مع Ooredoo. وقد استمر هذا الحدث المهم لمدة ثلاثة أيام في أرض المعارض الدولية بالكويت من 6 إلى 8 مارس، ويعتبر الحدث الأهم من نوعه في الكويت من حيث التخصص بصناعات الضيافة والخدمات الغذائية، وهي إحدى أسرع المجالات نموا في الكويت.



وانطلق المعرض بحضور العديد من الشخصيات والضيوف والمشاركين، بما فيهم السفراء وممثلو الإدارات التنفيذية وكبار الشخصيات، وسط أجواء احتفالية مميزة. وسجلت النسخة الـ 11 من معرض «هوريكا الكويت 2023» مشاركة أكثر من 500 جهة عرض وراع وطباخ ومدبرة منزل، إلى جانب أكثر من 8000 زائر.



وفي ضوء رعاية بنك برقان للمعرض، قال ساكت جاجو، رئيس إدارة البطاقات المصرفية للأفراد في بنك برقان: «يسعدنا أن نكون جزءا أساسيا من هذا الحدث المميز، باعتباره معرض الضيافة الرائد ويعكس التميز الوطني والافتخار بأصول الضيافة في الكويت. ونحن في بنك برقان، من خلال مشاركتنا، نؤكد إيماننا الراسخ بأن نجاحنا لا يمكن فصله عن تقدم المجتمع في مختلف قطاعاته وصناعاته».



وأضاف: «نشهد اليوم تقديرا إقليميا للضيافة الكويتية وأسواق الأغذية والمشروبات، لما تحمله من قدرة كبيرة على المنافسة حول العالم، ما يضع الكويت على قائمة أفضل الوجهات التي تقدم تجربة ضيافة غير مسبوقة، كما أن دعمنا للمناسبات الوطنية مثل معرض هوريكا الكويت يمثل في الواقع جزءا أساسيا من جهودنا الهادفة إلى المساهمة في نمو وتعزيز الاقتصاد المحلي في مواجهة التحديات التي نشهدها حاليا».



وتضمن المعرض سلسلة من الفعاليات المتنوعة والمسابقات وعروض الطبخ وتقاليد الضيافة، إضافة إلى تقديم بعض من أشهر الطهاة ومقدمي المشروبات «الباريستا» على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. وإلى جانب ذلك، شكل المعرض فرصة للزوار والمشاركين فيه للتواصل واستكشاف كل الأعمال الحصرية والمميزة في عالم المأكولات والمشروبات والضيافة.



تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يواصل التزامه بدعم الفعاليات المحلية التي تهدف إلى تعزيز أركان الاقتصاد الوطني، ودفع المشاركين فيها للمضي قدما، وذلك تحت مظلة برنامجه المبتكر للمسؤولية الاجتماعية للشركات. كما يعمل البنك على ترسيخ فلسفته في العمل من خلال الرعاية والمبادرات والفعاليات التي تخدم كل شرائح المجتمع وتسهم في مساندة الخطط الاستراتيجية والتوجهات الحكومية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وصولا إلى مستقبل واعد.