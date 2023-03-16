أمين محمد: سعداء بالتعاون مع «الجزيرة».. ونحرص على توفير وجبة ممتعة لعملائنا بأي مكان ووقت

روهيت راماشاندران: نسعى لتوفير خيارات وجبات سريعة وبأسعار معقولة لجميع ركاب مبنى «الجزيرة»



باهي أحمد



تعاقدت مجموعة كوت الغذائية مع شركة طيران الجزيرة لافتتاح 3 مطاعم في مبنى طيران الجزيرة T5 بمطار الكويت الدولي، حيث سيستقبل كل من «بيتزا هت» و«صب واي» رواد المبنى من خلال مطاعمهما الكائنة في البهو المؤدي لمنطقة مراقبة الجوازات، بينما يستقبل «برجر كنج» المسافرين بعد عبورهم تلك المنطقة، ويخدم كذلك مسافري الترانزيت عبر T5.



وقد تم افتتاح تلك المطاعم أمس، بحضور ومشاركة كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة كوت الغذائية أمين محمد، والرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران، والعديد من المديرين التنفيذيين في الشركة، وغيرهم من كبار الشخصيات الممثلة للإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية.



وقد بدأت مجموعة كوت الغذائية، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تشغيل وإدارة المطاعم، عملياتها بالكويت في عام 1982 من خلال العلامة التجارية الشهيرة الأرنب الجائع.



ومنذ ذلك الحين، تطورت المجموعة لتصبح مالكا مستقلا رائدا للعلامة التجارية وشريكا في علامات تجارية أخرى شهيرة في المجال نفسه وهي برجر كنج، وبيتزا هت، وصب واي، وتاكو بيل، وأبل بيز، وغيرها. وتمتلك المجموعة اليوك أكثر من 250 متجرا على مستوى الكويت، ولديها أكثر من 4 آلاف موظف محترف من 40 جنسية مختلفة.



وخلال حفل الافتتاح، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة كوت الغذائية أمين محمد: «سعداء بالتعاون مع شركة طيران الجزيرة وبافتتاح علاماتنا التجارية الشهيرة بيتزا هت، وصب واي، وبرجر كنج في مبنى طيران الجزيرة T5. نحرص كمجموعة لها مكانتها على منح عملائنا تجربة تناول وجبة ممتعة أينما كانوا ووقتما أرادوا. يقوم مبنى T5 بخدمة ملايين الركاب سنويا، لذا يسعدنا أن نشارك في هذه المهمة بنجاح، متمنين للمسافرين رحلات سعيدة وآمنة، ومرحبين بالقادمين لكويتنا الحبيبة».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران: «يسعدنا التعاون مع مجموعة كوت الغذائية لتقديم المزيد من الخيارات الجديدة من الاطعمة لرواد مبنى T5الذي يخدم ما يقارب الـ 4.5 ملايين راكب بشكل سنوي».



وأضاف: «نسعى في طيران الجزيرة نحو توفير خيارات وجبات سريعة وبأسعار معقولة للركاب، لذا نثق أن المطاعم الجديدة، التي نحتفل بافتتاحها اليوم، سوف تسهم في تحقيق هذا الهدف وفي توسيع الخدمات التي يقدمها المبنى وتقديم تجربة سفر أفضل لعملائنا المغادرين والقادمين بل وأيضا الذين لديهم رحلة ترانزيت عبر T5».



جدير بالذكر، أن الجزيرة هي شركة طيران كويتية رائدة تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة، تسير رحلاتها إلى 59 وجهة، من خلال أسطولها الجوي المكون من 19 طائرة. تمتلك وتدير الشركة أيضا مبنى الركاب T5 لتقدم من خلاله تجربة سفر سهلة ومريحة للركاب عبر كاونترات تسجيل الدخول المخصصة، وإجراءات الجوازات السريعة، ومسافات النقل القصيرة.



وفي عام 2022، خضع مبنى طيران الجزيرة T5 للعديد من التطويرات والتحديثات التي تضمنت تخصيص نقطة تفتيش أمنية واحدة، وبوابات أسرع للصعود إلى الطائرة، وقاعة ترانزيت أكبر تم تجهيزها لخدمة الركاب بشكل أفضل. كما تم تطوير السوق الحرة وإضافة خيارات عديدة من المنتجات والماركات للتسوق، بالإضافة إلى المزيد من المطاعم والمقاهي.