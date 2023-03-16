

استمرارا منه في إتاحة كل ما هو جديد ومميز لعملائه، أعلن بنك بوبيان عن طرحه بطاقة بوبيان فيزا نادي الواحة الرقمية مسبقة الدفع بالتعاون مع الخطوط الجوية الكويتية لتكون بذلك أول بطاقة رقمية من نوعها في الكويت.



وتم الإعلان عن بطاقة فيزا الواحة الرقمية مسبقة الدفع خلال اجتماع حضره كل من الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري، ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم، إلى جانب المدير الإقليمي لمجموعة فيزا في منطقة مجلس التعاون الخليجي د. سعيدة جعفر، ومدير إدارة خدمة العملاء في الخطوط الجوية الكويتية مشعل المطيري.



وأعرب المجحم عن سعادته بتجديد الشراكة مع «الكويتية» من خلال بطاقة فيزا الواحة الرقمية مسبقة الدفع والعمل على تطويرها بصورة دائمة والتأكيد على قربنا من عملائنا بما ينعكس إيجابيا على الخدمات التي نقدمها لهم من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات.



وأضاف أن البطاقة تعد منتجا جديدا يضاف إلى سلسلة بطاقات بوبيان مسبقة الدفع نقدم من خلالها حلولا مبتكرة لشريحة عملائنا من محبي السفر وإتاحة الفرصة لهم بجمع الأميال مقابل انفاقهم داخل الكويت أو خارجها.



وحول البطاقة الجديدة، قال المجحم إن الحصول عليها في غاية السهولة فكل ما على العميل ان يقدم طلب الإصدار عن طريق تطبيق بوبيان من خلال خطوات بسيطة دون الحاجة إلى زيارة الفرع أو حتى التواصل مع مركز خدمة العملاء ليؤكد بوبيان انفراده بتقديم الخدمات والمنتجات الرقمية التي يطرحها لعملائه.



وحول كيفية احتساب الأميال، أوضح انها تتم مع كل عملية شراء يجريها العميل باستخدام بطاقة فيزا الواحة الرقمية مسبقة الدفع، حيث يحصل العميل على ميلين لكل دينار ينفقه داخل الكويت وعلى 3 أميال لكل دينار كويتي ينفقه خارجها ويتم إيداع الأميال المكتسبة في حساب عضوية «نادي الواحة» بشكل تلقائي نهاية كل شهر.



من جانبه، قال مشعل المطيري: يسرنا أن نكون شركاء مع بنك بوبيان في إطلاق أول بطاقة كويتية رقمية مشتركة في العالم من خلال برنامج نادي الواحة كونه يعد واحدا من أهم البرامج المرنة التي تقدم قيمة مضافة لمستخدميه ووسيلة استثمارية جيدة تمنحهم فرصا للاستفادة من تجميع أميال سفر على «الكويتية» بصورة مجانية.



من جانبه، قال نائب رئيس ومدير عام فيزا الكويت وقطر شاشانك سينغ: من خلال الشراكة مع بنك بوبيان و«الكويتية»، تقدم شركة فيزا منتج دفع يتميز بالابتكار مع مجموعة من مزايا السفر والتي تضيف قيمة حقيقية لحاملي بطاقاتنا.