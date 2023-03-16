أنس ميرزا: «الوطنية العالمية» تعكف على تأسيس جامعة بريطانية محلية متخصصة بالعلوم والتكنولوجيا





طارق عرابي



كرّمت شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية ممثلة برئيسها ومؤسسها د. هنادي المباركي، الفائزين في المسابقة الدولية لدعم منظومة الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم صباح أمس، تحت رعاية وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي.



وفي بداية الحفل، أعربت رئيسة ومؤسسة شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية د. هنادي المباركي عن فخرها بانطلاق المسابقة من الكويت، التي قالت إنها كانت سباقة في الاستثمار التـكـنولـوجي والتقنيات المتطورة والخدمات الافتراضية والابتكارية نحو التنويع الاقتصادي القائم على برامج الابتكار وريادة الأعمال، وتماشيا مع رؤية الكويت التنموية 2035 التي تركز على النمو الذكي المستدام والتحول الرقمي، لتصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأشارت إلى أن فكرة المسابقة قد انطلقت عبر انطلاق المبادرة الخليجية لسنة 2020 والتي تركز على التنوع الاقتصادي عبر البرامج العالمية الحديثة ورفع المؤشرات التنافسية العالمية نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي المستدام، حيث ركزت المسابقة على مصفوفة من الأهداف التي تكمن في دعم المخترعين والمبتكرين خليجيا وإقليميا وعالميا، وتعزيز وتمكين منظومة الابتكار وريادة الاعمال والذكاء الاصطناعي، كما أدت إلى تفعيل دور المجتمعات في أنشطة الابتكار وريادة الاعمال والموهبة وتسريع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للابتكار وريادة الاعمال على جميع المستويات، وكذلك تمكين الاقتصاد الرقمي والتنويع الاقتصادي عبر البرامج الذكية مثل برامج الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا.



وأضافت ان الاحتفال قد تزامن مع اليوم العالمي للهندسة والرياضيات والشعر والمرأة من أجل التنمية المستدامة، في حين شارك في المسابقة 312 خبيرا من 36 دولة، وفازت 8 دول بإجمالي 12 خبيرا خليجيا وعربيا وعالميا.

من جانبه، أكد سعد العلاطي في كلمة ألقاها نيابة عن وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، أن المسابقة الدولية لدعم منظومة الابتكار وريادة الاعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تعتبر من أهم المبادرات الخليجية المميزة في مجال الابتكار والتكنولوجيا.

وأضاف ان المسابقات والمبادرات والمؤتمرات التي تعنى بدعم منظومة الابتكار والتكنولوجيا وريادة الاعمال، إنما تسعى إلى تمكين دور المجتمعات في الأنشطة التي تعود بالقيمة المضافة على النمو الاقتصادي والاجتماعي في تلك المجتمعات.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية العالمية للخدمات التعليمية والتدريب أنس ميرزا، أن من أهم عوامل دعم منظومة الابتكار والتكنولوجيا وريادة الاعمال وتطويرها، هو خلق بيئة داعمة لها تضمن تحفيزها واحتواءها في جميع مراحلها، وذلك لضمان استمراريتها حتى في حالات غياب الدعم المؤسساتي لها.

وأضاف أنه ليس من الضروري أن تكون هذه البيئة مرتبطة بزمان أو مكان معين، ولكنها مرتبطة بالافكار وطريقة التعامل مع ظروف الحياة اليومية، والقدرة على اتخاذ القرار ووجود الحرية في التنفيذ، وهي تبدأ في سن مبكرة، لأن التربية المبنية على تحفيز الابداع والتساؤل والتفكير والجرأة هي التي تخلق جيلا شغوفا بطبعه وفضوليا في استكشاف العالم من حوله وغير متردد في طرح ومناقشة أفكاره.

وأكد ميرزا على أن وجود تلك الشخصيات سيكون هو النواة الرئيسية في تشكيل منظومة الابتكار والتكنولوجيا وريادة الاعمال، حيث ان شغفهم وإيمانهم وقدرتهم ستكون الدافع الأساسي في تطوير البيئة الابتكارية في المجتمع والحفاظ عليها وخلق حلول تضمن ديمومتها.

ولفت إلى أنه وانطلاقا من رسالة الشركة الوطنية العالمية للخدمات التعليمية والتدريب (وهي إحدى الاذرع الفنية المتخصصة التي تمتلكها مجموعة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا)، والتي تهدف لدعم الاقتصاد الوطني المعرفي، كان لزاما عليها دعم هذه المسابقة لترسيخ ثقافة وطنية تشجع على الابتكار والتكنولوجيا وريادة الاعمال، عبر معالجة الفجوة المعرفية الموجودة حاليا في سوق التعليم الكويتي والمتعلقة بهذه المجالات، وذلك من خلال تطوير التعليم، والتدريب التطبيقي الفني، وتقنيات التعليم المتقدمة.



وأشار إلى ان الشركة الوطنية العالمية للخدمات التعليمية والتدريب تعد شركة وطنية متخصصة بتقديم خدمات تعليمية متميزة وتدريب رفيع المستوى، ذلك أنها تأسست في العام 2019 كجزء من الجهود المبذولة للمساهمة في تحقيق الغاية الأساسية للشركة الوطنية والمتمثلة في نقل المعرفة والتكنولوجيا على الكويت، حيث قامت بتطوير مجموعة من الخدمات والحلول التعليمية والتدريبية النوعية بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية والتي من شأنها تحقيق رؤية وأهداف المؤسسات التعليمية في البلاد، كما قامت الشركة بتدشين مشروع مركز الواقع المعزز والواقع الافتراضي بالتعاون مع شركة EON-XR العالمية.

وتابع ميرزا بالقول إن الوطنية العالمية للخدمات التعليمية والتدريب تعكف حاليا على تأسيس جامعة بريطانية محلية متخصصة في قطاع العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع أرقى الجامعات البريطانية، إلى جانب مركز تدريبي متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، ومركز تدريبي آخر متخصص بالتحول الرقمي وعلوم الطيران.