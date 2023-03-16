السميط: تؤكد مكانة البنك المرموقة محلياً وعالمياًالعربيد: أعمال «بيتك» تتماشى مع أهداف الاستدامة

حصد بيت التمويل الكويتي «بيتك» خمس جوائز مرموقة من مجلة «إيميا فاينانس»، وذلك في النسخة الخامسة عشرة من جوائز القطاع المصرفي في الشرق الأوسط لعام 2022، تقديرا لدوره الريادي في طرح العديد من الحلول والمبادرات الرقمية، والتزامه المتميز تجاه العملاء، ودمج معايير الاستدامة في أعماله، وتميز أدائه المالي خلال عام حافل ومثمر للغاية.



وللعام الثاني على التوالي، يفوز «بيتك» بجوائز «أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط»، و«أفضل بنك في الكويت»، و«أفضل بنك إسلامي في الكويت»، بالإضافة إلى «أفضل بنك إسلامي في البحرين»، فيما هي المرة الأولى التي يحصل فيها البنك على جائزة «الاستدامة» على مستوى الشرق الأوسط.



وتعد جوائز «إيميا فاينانس» من أهم الجوائز في القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدف إلى تكريم المؤسسات المصرفية بناء على أدائها المالي، ومعايير جودة خدماتها، والتميز في القطاع المصرفي، حيث تستند جوائز المجلة المالية المرموقة إلى معايير أساسية في عملية اختيارها لأفضل البنوك، تتضمن الحصة السوقية للبنك، ونمو منتجاته في السوق، وربحيته، والابتكار في المنتجات والخدمات، إضافة إلى جودة استراتيجية أعماله.



وعلى هامش تسلمه الجوائز في حفل توزيع الجوائز في دبي، قال مدير عام خزانة الكويت في «بيتك» أحمد السميط: «يسرنا الحصول على هذه الجوائز والتي تؤكد المكانة المرموقة لـ «بيتك» على المستويين المحلي والعالمي، وهي بمنزلة إضافة جديدة إلى سجل التكريمات والجوائز التي حصل عليها البنك سابقا.



وأضاف: سوف نستمر في نهج «بيتك» الذي يركز على توفير أفضل الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة، وتلبية احتياجات العملاء، والمساهمة بفاعلية في التنمية المستدامة في المجتمعات التي يتواجد فيها البنك، من خلال تمويل المشاريع التمكينية وتعزيز الشمول المالي». وأوضح السميط أن «بيتك» يستهدف القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية باستخدام مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية، مشيرا إلى أن روح الابتكار تستمر في دفع نمو البنك وتعزيز تأثيره في توفير حلول تمويل جديدة موافقة للشريعة.



واختتم السميط بالقول إن «بيتك» يسخر جميع إمكاناته لتطوير الابتكار في صناعة التمويل الإسلامي والتأثير إيجابا في الأسواق التي يعمل فيها وتعزيز الاقتصادات، وأن تحقيق هذه التقديرات والفوز بالجوائز العالمية لم يكن ليحصل لولا ثقة مساهمي وعملاء البنك، إضافة إلى الجهود المتفانية لكوادره وكفاءتهم.



وتعليقا على فوز «بيتك» بجائزة الاستدامة لعام 2022 على مستوى الشرق الأوسط، قال المدير التنفيذي للحوكمة والاستدامة في «بيتك» محمد العربيد: اختيار «بيتك» للفوز بهذه الجائزة جاء بناء على معايير تضعها المجلة بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم، منها اعتماد المؤسسة المالية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في جوهر عملياتها التشغيلية، إضافة إلى دمج مبادرات الاستدامة بالفعل في منتجات وخدمات الشركة.



وأضاف: إن أعمال وأنشطة «بيتك» كرائد في مجال التمويل الإسلامي تتماشى بالفعل وبشكل وثيق مع أهداف ومعايير الاستدامة، وهو ما ينعكس في تحوله مؤخرا نحو دعم الاستدامة من خلال مبادرات مختلفة مثل إصدارات الصكوك الخضراء، وحملة Keep it Green، وتوقيع اتفاقيات استدامة مع جهات مسؤولة مثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، وإطلاق استراتيجية الاستدامة المتكاملة للمجموعة، التي تضمنت إطلاق تقرير الاستدامة، الذي شمل عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة في أنشطة وإدارة وعمليات «بيتك»، مع تحليل وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، سواء على الصعيد التشغيلي أو استمرارية الأعمال، بهدف تحقيق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء والشركاء وأصحاب المصلحة.



وتجدر الإشارة إلى أن المجلة المالية البريطانية «إيميا فاينانس» تغطي الأسواق المالية الديناميكية في أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا من خلال تحليلات متخصصة على يد فريق من الخبراء.