

استمرارا لنجاحها في تطبيق سياساتها وخططها، وضمن مساعيها في تحقيق المزيد من التقدم، أقامت شركة الخطوط الجوية الكويتية ملتقى «ما بعد التميز 23» والخاص بلقاء الإدارة التنفيذية مع موظفي الشركة وتسليط الضوء على رؤية وتحول الناقل الوطني لعام 2030 ووصوله إلى أعلى مستويات من التميز في الخدمة.

وخلال الملتقى، قدم كل من رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي، جوائز للمشاريع التي نفذها موظفو الشركة في عام 2022 والتي كان لها الأثر الكبير في تعزيز خدمة العملاء وزيادة الإيرادات، وخفض التكاليف.

وبهذا الصدد، قال الكابتن علي الدخان: يسر «الكويتية» تكريم موظفيها وتقديرهم على عملهم الدؤوب وتفانيهم وإخلاصهم نحو سعيهم المتواصل لرفع جودة تجربة خدمة العملاء في الخطوط الجوية الكويتية بشكل إيجابي والمساعدة في وصول الشركة إلى الربحية.

وفي كلمته للحضور، قال م.معن رزوقي: حقق مشروع «ما بعد التميز» والذي أطلقته «الكويتية» في العام الماضي 2022 العديد من الإنجازات ووصل إلى أهدافه المنشودة في تقارب خطط وأفكار وضعتها الإدارة التنفيذية مع الموظفين ليتم تنفيذها على أكمل وجه وفي إطار مهني واحترافي يتناسب مع الرؤية التي وضعها مجلس إدارة الشركة.

وأضاف: إن العمل الدؤوب الذي قام به موظفو «الكويتية» المخلصون خلال العام الماضي والنجاحات المتتالية التي تم تحقيقها ما هو إلا دليل على التكامل في الربط بين الإدارة والموظفين في المضي قدما نحو تطوير الطائر الأزرق ووصوله إلى أرحب الآفاق، كما يأتي لقاؤنا معكم لبحث سبل تطوير وتحسين الخدمة لعملائنا الكرام ولوضع خطط استراتيجية ورؤية كاملة تمتد لعام 2030 تسلط الضوء على خلق مزيدا من الأفكار الابداعية والطموحة التي تساهم بشكل كبير للوصول إلى أفضل المستويات من التميز في تقديم الخدمات المختلفة والمتنوعة تلبية لاحتياجات عملائنا الأعزاء.