

عبدالله الراكان



عقدت شركة معرض الكويت الدولي اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، وذلك بنسبة حضور بلغت 100%، حيث أقرت العمومية توزيع أرباح نقدية بنسية 50% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 50 فلسا للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليون دينار على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



وخلال كلمته في الجمعية العمومية للشركة، قال رئيس مجلس الإدارة وائل الإبراهيم: «كانت النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 جيدة، وتدل على قدرة الشركة التنافسية داخل السوق المحلي والدولي لتحقيق هذا الأداء، وذلك تنفيذا للسياسات التي وضعها مجلس الإدارة على الرغم من التحديات الناجمة منذ انتهاء الجائحة لقطاع تنظيم المعارض والفعاليات».



وأضاف أن الشركة استطاعت خلال فترة وجيزة العودة إلى النشاط التشغيلي الكامل، موضحا أن الشركة قد واصلت العمل بمرونة تامة مع التركيز على تحقيق الأهداف الطويلة الأجل، وأنها بصدد الإعداد للخطة الإستراتيجية الجديدة لفترة السنوات الخمس المقبلة، والتي ستكون مدعومة بالتنوع في نموذج العمل والحفاظ على مكانة الشركة وسمعتها الجيدة والتي سوف تؤهلنا لمتابعة خطط النمو خلال السنوات المقبلة.



وأشاد الإبراهيم بالدور الفاعل للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على تنفيذ تلك الخطط بمهنية حافظت على سمعة الشركة وتميزها، وأخيرا تمنى التوفيق في العام المقبل والاستمرار في تنفيذ تطلعات وطموحات المساهمين من خلال تنمية وتطوير الأنشطة التشغيلية والخدمات المقدمة داخل أرض المعارض.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن النصار إن المؤشرات المالية التشغيلية للشركة عن عام 2022، جاءت معبرة عن نجاح سياساتها التشغيلية من خلال وضع عدة خطط لعودة النشاط التشغيلي الكامل تدريجيا داخل أرض المعارض الدولية.



وأشار إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق نسبة نمو جيدة في حجم الأعمال والارتقاء الى مستويات فنية وإدارية عالية الأداء وأظهرت قدرا من الثبات المالي والتشغيلي واستمرار المحافظة على الجودة والمواصفات التي تتمتع بها معارضنا والالتزام بإرضاء احتياجات المنظمين والمشاركين، بالإضافة إلى تحقيق الشركة أرباحا صافية بقيمة 3.03 ملايين دينار عن عام 2022 بربحية 101.03 فلس للسهم، مشيرا إلى جهود العاملين بالشركة لتحقيق تلك النتائج الإيجابية وأفضل العوائد الممكنة للمساهمين بفضل الله ثم جهودهم.