

أحمد الفضلي



يواصل الفنان والمذيع مشاري المجيبل تصوير احدث تجاربه في مجال تقديم البرامج التلفزيونية من خلال تقديم برنامج «ماچلة رمضان» الذي سيجمعه بكوكبة من مشاهير الفن والرياضة والسوشيال ميديا من خلال حوار اجتماعي عفوي.



وأعرب المجيبل عن بالغ سعادته بخوض تجربة تقديم جديدة بعد نجاح آخر تجربة والمتمثلة ببرنامج «منطقتي»، موضحا ان التجربة الجديدة ستجمعه بمشاهدي قناة «العدالة» الفضائية ببرنامج حواري اجتماعي عفوي ذات طابع مختلف، حيث يجمعني مع ضيوفي في البرنامج حوار حول نوعية الاطعمة التي يحرصون على تواجدها في المائدة الرمضانية ويتم شراء كل الاحتياجات الخاصة بهذه الاطعمة من لوكيشن التصوير، وهو احد المراكز الشهيرة ببيع المواد الغذائية.



واضــاف، مـــن خــــلال فيديو خص به قراء جريدة «الأنباء»، ان فكرة البرنامج مختلفة عن الافكار التقليدية التي شاهدناها في الاعوام الاخيرة وتعتمد على ابقاء الضيوف على طبيعتهم عند شراء «ماچلة» شهر رمضان، مشيرا إلى ان حلقات البرنامج شهدت مشاركة عدد كبير من الضيوف في مختلف المجالات منهم رياضيين وفنانين واعلاميين سعدت بمحاورتهم على امتداد حلقات البرنامج الممتدة الى ثلاثين حلقة سيتم عرضها طوال شهر رمضان المقبل. وفيما يتعلق ببقية اعماله الفنية الخاصة بشهر رمضان، افاد المجيبل بأنه يصور حاليا عملا فنيا ضخما يجمعه بنجوم الساحة الفنية الكويتية والخليجية ولم يستقر على اسمه حتى الآن ولا موعد عرضه، مضيفا انه يبحث حاليا امكانية المشاركة في عمل مسرحي خلال عيد الفطر المقبل، حيث يمتلك اكثر من نص مسرحي وكذلك نصوص خاصة بأعمال تلفزيونية يقوم حاليا بقراءتها وبحث امكانية المشاركة فيها.