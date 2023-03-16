

يحيى حميدان



خرج الكويت بفوز غير مطمئن على حساب ضيفه شبيبة الساورة الجزائري بهدف نظيف في ذهاب الدور الأول من تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية، إذ سيلعب الفريقان مرة أخرى الثلاثاء المقبل إيابا في الجزائر.



بدأ مدرب «الأبيض» البحريني علي عاشور المباراة بضاري العتيبي في حراسة المرمى، وفهد الهاجري وعلي حسين والتونسي بلال عيفة ومحمد فريح في خط الدفاع، وأحمد الظفيري والمغربي مهدي برحمة والبحريني محمد مرهون في وسط الملعب، والتونسي ياسين العامري والمصري عمرو عبدالفتاح ويوسف ناصر في المقدمة.



وتفوق «الأبيض» على ضيفه في أول 30 دقيقة من المباراة، حيث استحوذ على الكرة، ولكن من دون إيجابية وبعيدا عن منطقة العمليات، وهدد مرمى الضيف مرة واحدة فقط وذلك بعد كرة ثابتة نفذها أحمد الظفيري، وحاول البحريني محمد مرهون وضعها في الشباك برأسه، إلا أن حارس الساورة زكريا سعيدي كان لها بالمرصاد (8).



وكشف الساورة عن رغبته في الفوز للمرة الأولى في الدقيقة 30 بعد تراجعه الدفاعي الواضح قبلها، وتوغل جناحه الأيسر أيمن لحمري من الجهة اليمنى للكويت وتمكن من المرور من محمد فريح وسدد كرة خطيرة لم يتعامل معها حارس «الأبيض» ضاري العتيبي كما يجب لتتحول لركلة ركنية، وعاد لحمري لتهديد مرمى الكويت من جديد من كرة ثابتة نفذها بطريقة جميلة أبدع العتيبي في إبعادها لركلة ركنية لم تثمر (33)، وساد الهدوء بعد ذلك لينتهي الشوط الأول كما بدأ دون أهداف.

وفي الشوط الثاني بادر الساورة للهجوم، وحاول مهاجمه أسامة بلطرش التسجيل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن مرت كرته بجانب القائم الأيمن للكويت (55).



واستطاع مرهون أن يسجل الهدف الوحيد لـ «الأبيض» بعد متابعته للكرة الرأسية من يوسف ناصر، ليطلقها قوي في شباك الساورة (60). وبعد الهدف حاول كل طرف تغيير النتيجة لكن دون جدوى، وكانت أبرز الفرص من جانب الساورة بعدما نفذ البديل ضياء الدين بن يحيى كرة ثابتة حيث لبس العتيبي قفاز الاجادة ليبعدها لركلة ركنية (80) محافظا لفريقه على هدفه الوحيد ويخرج منتصرا في اللقاء.

وقاد الحكم السعودي فيصل البلوي المباراة لبر الأمان بفضل قراراته المميزة، كما طرد لاعب الساورة محمد أمين ويس لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الوقت بدل الضائع.



دعم كبير لـ «الأبيض»



حظي الكويت في المباراة بدعم مميز من المسؤولين، حيث حضر رئيس مجلس الأمة السابق الرئيس الفخري للنادي مرزوق الغانم، ورئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين، وأعضاء مجلس إدارته، ورئيس نادي الكويت خالد الغانم، وأعضاء مجلس إدارته ورئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور، بالإضافة إلى بعض مسؤولي ولاعبي الأندية الكويتية.



دحام وقّع لـ «العميد»



أثار حضور مهاجم نادي النصر محمد دحام للمباراة اهتمام المراقبين، وأكدت بعض المصادر لـ «الأنباء» توقيعه مع «الأبيض» مقابل مبلغ مالي كبير، وسيتم انتقاله في الصيف المقبل.

وكان دحام قد حضر المباراة السابقة كذلك للكويت أمام السالمية التي انتهت بالتعادل 2-2 الأسبوع الماضي في الجولة الـ 18 من دوري «زين» الممتاز.