

عقد مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ اجتماعا لاتخاذ عدد من القرارات ودراسة بعض المقترحات، وذلك لتطوير اللعبة، حيث قال أمين السر العام محمد الصرعاوي إن مجلس الإدارة وافق على تشكيل أعضاء اللجنة الفنية في النادي والاتحاد للموسم الرياضي 2023-2024، مشيرا إلى أن اللجنة ستكون برئاسة هاني بن حسين على أن يكون علي الغانم مقررا، وبعضوية كل من وليد الشريعي وفيصل الحربي وحسن روغني.

وأشار الصرعاوي إلى أن المجلس قرر اعتماد المشاركة في البطولة الدولية المفتوحة لرماية الأهداف تحت الماء المقررة إقامتها في فرنسا بالفترة من 26 حتى 28 مايو المقبل برئاسة أمين الصندوق محمد الدخيل، لافتا إلى ان الاجتماع شهد كذلك الموافقة على تسجيل عدد من العضويات للموسم الرياضي 2022-2023.