

يعقوب العوضي



يلعب منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية مع المنتخب السعودي في الـ 8:30 صباحا، الـ 12.30 ظهرا بتوقيت مدينة بالي في إندونيسيا، وذلك لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في البطولة الآسيوية التاسعة.

وكان المنتخب قد فاز على هونغ كونغ 2-0، وكان قريبا من التأهل إلى الدور ربع النهائي.



من جانب آخر، توج فريق اليد بنادي الكويت بلقب بطولة الأشبال تحت 13 سنة مساء أول من أمس بعد الفوز في المباراة النهائية على القرين 20 -13، وأنهى الأبيض مشواره في البطولة برصيد 36 نقطة فيما احتل القرين المركز الثاني برصيد 29 نقطة، وجاء اليرموك في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، فيما احتل خيطان المركز الرابع والفحيحيل الخامس بنفس الرصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف.



وبعد نهاية المباراة قام أعضاء مجلس الإدارة مشعل القبندي وفؤاد البلوشي بتقليد الميداليات وتسليم كأس البطولة للاعبين.

وأشاد مشعل القبندي بالتعاون الكبير من الأندية في نجاح البطولة، مضيفا: اننا نتطلع للمزيد من التفوق على مستوى المراحل السنية، خاصة أنها نواة المنتخبات الوطنية.



من جهته، أثنى فؤاد البلوشي على المستوى الفني العام للفرق. وأكد أن المنافسة في المراحل السنية، وخاصة في الأشبال تشهد قوة وندية.