

طالب عضو مجلس الأمة فيصل الكندري بزيادة المخصصات المالية للرياضة الكويتية على أن تكون تحت رقابة الجهات المختصة والمحاسبة، حتى يتم تطوير الرياضة بالصورة المناسبة، مضيفا: «من غير المعقول أن تكون مخصصات الأندية والاتحادات متواضعة، ونطالبها بذات الوقت بتحقيق نتائج إيجابية وحصد البطولات، كما يجب توافر قوانين تخدم الرياضيين، من تفرغات كاملة وغيرها، بالإضافة إلى تسهيلات عديدة لنخلق فرق كبيرة وقادرة على المنافسة».



جاء ذلك، خلال الملتقى الأول للقيادات الرياضية والإعلامية الذي أقامه رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري أمس الأول وسط حضور كبير لشخصيات رياضية ومسؤولي الهيئة العامة للرياضة منهم حامد الهزيم وفهد المطيري، إلى جانب نواب مدير الهيئة السابقين صقر الملا وعلي مروي، كما حضر الملتقى ممثلون من اتحادات كرة القدم والسلة والطائرة والكارتينغ والتايكوندو والدراجات الهوائية والألعاب الشتوية والنادي البحري والرياضات البحرية والنادي الخماسي ورؤساء وأمناء سر أندية الفحيحيل وبرقان والسالمية والقرين والساحل.



وبين الكندري أن الوضع الحالي بحاجة لمثل هذه الملتقيات، لما لها من أهمية في جمع الرياضيين من مختلف الألعاب في جو أخوي بعيدا عن الاحتقان الحالي والمشاحنات في الوسط الرياضي، موضحا: مثل هذه الأمور تخلق نوعا من تقارب وجهات النظر، وخلق أرضية مناسبة للحوار الرياضي البناء، بعدما هدمت الرياضة الكويتية بسبب الخصومات والنزاعات بين بعض الأطراف.



من ناحيته، قال صقر الملا: «سعيد بهذا التجمع الذي يضم زملاء كانوا ومازالوا يساهمون في تطوير الرياضة الكويتية»، مؤكدا أن الرياضة الكويتية خلال السنوات الخمس المقبلة، ستنهض من خلال تفعيل الاستثمار الرياضي ووجود العوائد المالية التي بدأت في الأندية، وكذلك من خلال تفعيل التفرغ الموسمي، ومنظومة الاحتراف التي يعمل عليها مسؤولي هيئة الرياضة.



من جانبه، قال أمين سر نادي الألعاب الشتوية مشعل فليطح إن الملتقى مبادرة طيبة من أجل خلق جو أخوي ودي بين أسرة الرياضة الكويتية بمختلف توجهاتها، وأيده في ذلك رئيس نادي الفحيحيل حمد الدبوس الذي أكد أن هذا الأمر ليس بغريب على راشد الكندري الذي تعودنا منه على مثل هذه المبادرات الطيبة، متمنيا استمرار هذا التجمع.



من ناحيته، قال عضو اتحاد كرة القدم السابق فهد الهملان إن الملتقى من شأنه تقريب وجهات النظر بين الجميع وقد ينتج عنه الخروج بأفكار تخدم رياضتنا، كما شبه رئيس نادي القرين عبدالكريم الشحومي، الملتقى بالعمومية التي تجمع الرياضيين من مختلف الاتحادات والأندية، وهو أمر طيب يوضح مدى ترابط أسرة الرياضة الكويتية التي تملك الروح الرياضية وان اختلفت في بعض الأمور والقضايا.



واتفق نجوم الكرة حمد العنزي وسعود المجمد وفهد الأنصاري، على أن القوانين الحالية يجب أن تتطور لما فيه خدمة الرياضيين.