

استفاق المارد النرويجي إرلينغ هالاند من قمقمه وسجل خماسية قياسية في فوز فريقه مان سيتي الإنجليزي على لايبزيغ الألماني 7-0، والعبور إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في حين استدرج إنتر الإيطالي بورتو البرتغالي إلى التعادل السلبي 0-0 ليتأهل على حسابه.



وضرب «الإعصار» هالاند بقوة بتسجيله خماسية قياسية (22 من ركلة جزاء، 24، 45+2، 54، و57)، وأضاف الألماني إيلكاي غوندوغان (49)، والبلجيكي كيفن دي بروين (90+2) الهدفين الآخرين، ليتأهل سيتي على حساب لايبزيغ بفوزه 8-1 في مجموع المباراتين.



ووصف هالاند المباراة بأنها «كانت رائعة، والأفضل التي خضتها في مسيرتي على هذا المستوى، سبق لي أن سجلت 9 أهداف في مباراة واحدة»، مضيفا: بطبيعة الحال، كنت أفضل أن ألعب لدقائق أكثر (خرج في الدقيقة 63)، لكن ثمة لاعبين آخرين.



وبخماسيته هذه، بات هالاند ثالث لاعب يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بعد البرازيلي لويس أدريانو مع شاختار دانييتسك الأوكراتي في أكتوبر 2014، والأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة الإسباني في مارس 2012، كما رفع رصيده الى 33 هدفا في 25 مباراة خاضها على مدار 4 مواسم في المسابقة القارية.



وكان الجزائري رياض محرز افتتح التسجيل لأبطال إنجلترا في ألمانيا ذهابا قبل أن يرد لايبزيغ قبل ثلث ساعة من النهاية بهدف المدافع الكرواتي يوسكو غفارديول.



ولم يخسر فريق غوارديولا في مبارياته الـ 9 الأخيرة في كافة المسابقات، محققا 7 انتصارات وتعادلين.



كما بلغ الإنتر الدور ربع النهائي ايضا للمرة الأولى منذ 12 عاما بانتزاعه التعادل السلبي من بورتو البرتغالي في عقر دار الأخير ملعب دراغاو. وكان إنتر خرج فائزا 1-0 ذهابا الشهر الماضي.



ويعود آخر ظهور لـ «النيراتزوري» في هذا الدور الى موسم 2010-2011 عندما خرج بطريقة مفاجئة أمام شالكه الألماني، بعد عام فقط من تتويجه باللقب على حساب بايرن بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عندما أحرز الثلاثية ليضيفه الى لقبين آخرين عامي 1964 و1965.



وخاض بورتو المباراة في غياب قطب دفاعه المخضرم البرتغالي بيبي (40 عاما) في اللحظة الأخيرة، في حين غاب زميله اوتافيو عن المباراة لطرده في لقاء الذهب بين الفريقين في ربع الساعة الأخير.



في المقابل، قرر مدرب إنتر سيموني اينزاغي إشراك المهاجم المخضرم البوسني ادين دجيكو أساسيا كما فعل في مباراة الذهاب على حساب البلجيكي روميلو لوكاكو، ولعب الى جانب دجيكو المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.



غوارديـــــــولا: تبديل «الهداف» لإبعاده عن الملل!



أعرب مدرب ​مان سيتي​ بيب ​غوارديولا​ عن سعادته بفوز فريقه في المباراة أمام ​لايبزيغ​، وقال بعد الفوز الكبير: «لقد كان أداء جيدا حقا منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية من الجميع، لعبنا جيدا بالكرة وبدونها، سجلنا العديد من الأهداف، كان هالاند رائعا لكن الجميع كان استثنائيا».



وتطرق غوارديولا إلى مهاجم «السيتي» ايرلينغ هالاند الذي سجل خمسة أهداف في 60 دقيقة، وقال: «رجل مذهل، موهبة ضخمة، قوة عقلية، إنه فائز متسلسل»، وعن سبب استبداله، أوضح: «إذا سجل 6 أهداف في عمر 22، فستصبح حياته مملة، الآن لديه هدف ليحققه في المستقبل، لهذا السبب قمت باستبداله».



إنزاغي: عانينا جميعاً ثم صنعنا التاريخ



أكد مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاغي، أن فريقه قدم مباراة رائعة بعد تعادله السلبي مع بورتو، وقال: «تماسكنا أمام فريق صعب المواجهة، لقد قدمنا ​​شوطا أولا ممتازا ثم عانينا جميعا معا، لقد صنعنا قطعة من تاريخ الإنتر»، مضيفا: أنا هادئ جدا، عندما يحين الوقت سأتحدث بهدوء لأنني مدين لنفسي ولعائلتي، أعرف من ينتقدني، أعرف من يجب أن أستمع إليه ومن لا أستمع إليه.



وأشار إنزاغي إلى أن فريقه لا يتأخر كثيرا في ترتيب الدوري الإيطالي، مضيفا: نحن لسنا في أسفل الجدول، إننا في المركز الثاني، وفي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي نصف نهائي كأس إيطاليا.