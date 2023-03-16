

أعلنت مازيراتي عودتها الى المنافسة في بطولة جي تي لسباق السيارات من خلال سيارتها الخارقة MC20 GT2 بعد اختبارها للمرة الأولى في حلبة فارانو دي ميليجاري. ويشكل الاختبار في الحلبة الواقعة في مدينة بارما خطوة أولى لسلسلة من الفعاليات التي تسبق الكشف الرسمي عن السيارة نهاية يونيو المقبل خلال مشاركة العلامة في سباق سبا 24 ساعة الذي يقام في بلجيكا.



وتستعد مازيراتي لإحياء ذكرياتها التي تشمل تألقها في بطولات «جي تي» من خلال سيارة جديدة ومصممة خصيصا لاستعادة أمجاد سيارة MC12 المذهلة التي سبقتها.



وتجسد سيارة مازيراتي GT2 أرقى مستويات السرعة والأناقة والمظهر والابتكار. وتم تصميم السيارة خصيصا لتقديم أداء استثنائي ومذهل على المسار، والاحتفاء بعودة مازيراتي إلى حلبات السباق. وبدأت العلامة عصرا جديدا في مسيرتها نهاية عام 2022 عندما أعلنت عن مشاركتها في بطولة إيه بي بي فورمولا إي العالمية لسباقات السيارات 2023، ثم المشاركة في بطولة سباقات سلسلة جي تي 2 الأوروبية، وذلك في إطار الاستراتيجية التي حددتها للعودة إلى عالم سباقات السيارات.



هذا، وتم ابتكار وتصميم سيارة مازيراتي GT2 بالتعاون مع مركز مازيراتي ستايل لضمان مواكبتها لمعايير الجودة الجمالية التي تنفرد بها العلامة، وهي تستمد أداءها القوي من محرك Nettuno المميز والمزود بـ 6 أسطوانات ليولد قوة تبلغ 463 كيلوواط/630 حصانا، وهو المحرك نفسه المستخدم في سيارة مازيراتي MC20. وتشكل سيارة مازيراتي GT2 تحفة فريدة من حيث الأجهزة الميكانيكية والتصميم الهندسي، حيث تمزج أرقى الحلول التقنية المبتكرة مع التصميم البسيط وفائق التطور للمقصورة الداخلية التي تتناغم مع الخطوط المميزة للهيكل الخارجي، ما يجعلها الخيار الأمثل لفرق السباقات والسائقين المتميزين الذين يعتزمون المشاركة في بطولات جي تي 2.



وتعليقا على هذا الموضوع، قال سائق الاختبارات لدى شركة مازيراتي أندريا برتوليني: «تكتسب الأيام القليلة الأولى طابعا فريدا، لاسيما بالنسبة لي عندما حالفني الحظ بتسجيل الفوز لعلامة مازيراتي في بطولات جي تي 1 العالمية وتحقيق 4 ألقاب لها. ونستعد اليوم للعودة مجددا إلى حلبات السباق مع سيارة مذهلة أخرى، والتي أجرينا عليها الكثير من الاختبارات وكانت نتائجها الأولى إيجابية للغاية».