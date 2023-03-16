

تقام مساء اليوم مواجهات إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة المؤتمر الأوروبي لكرة القدم (كونفرنس ليغ)، حيث يسعى باشاك شهير التركي لإقصاء غينت البلجيكي بعدما تعادلا إيجابا 1-1 في مواجهة الذهاب، فيما يأمل مواطنه سيفاسبور لتعويض خسارته ذهابا من فيورنتينا الإيطالي (0-1)، والتأهل على حسابه، كما يستضيف ديورغاردن السويدي نظيره ليخ بوزنان الپولندي، وقد تفوق الفريق الپولندي 2-0 في الذهاب، ويستضيف سلوفان براتيسلافا السلوفاكي فريق نادي بازل السويسري، وقد تعادلا 2-2 ذهابا، ويأمل وست هام الانجليزي تأكيد أفضليته على حساب آيك لارنكا القبرصي بعدما تغلب عليه 2-0 في المباراة الأولى، كما يأمل ألكمار الهولندي تأكيد فوزه على لاتسيو الإيطالي بعدما فاجأه على أرضه 2-1 ذهابا، بينما يأمل الفريق الإيطالي تحقيق الفوز بفارق أكثر من هدف ليضمن تأهله، في مواجهة صعبة، ويستضيف نيس الفرنسي نظيره شيريف تيراسبول المولدوفي، وقد انتهت المواجهة الأولى بينهما 1-0 لمصلحة الفريق المولدوفي، ويستضيف فياريال الإسباني نظيره أندرلخت البلجيكي، وقد تعادلا ذهابا 1-1.