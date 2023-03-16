تسبب هطول أمطار غزيرة وتساقط الثلوج باضطرابات كبرى في شمال شرق الولايات المتحدة الثلاثاء، إذ ألغيت رحلات جوية وسجل انقطاع للتيار الكهربائي في ظل أجواء مناخية قصوى تضرب السواحل الأميركية الشرقية والغربية.



تندرج العواصف التي تضرب الساحلين الشرقي والغربي للولايات المتحدة في إطار سلسلة غير اعتيادية من الجبهات الهوائية المتزامنة التي تشهدها الولايات المتحدة.



ومن الصعب إيجاد رابط مباشر بين هذه العواصف الشتوية، لكن علماء يقولون إن التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية والاستهلاك غير المنضبط للوقود الأحفوري، يفاقمانها. وأعلنت نيويورك ونيوجيرسي حالة الطوارئ لتحرير مزيد من الموارد مع وصول عاصفة قوية أطلقت عليها تسمية «نوريستر» إلى الولايتين ومنطقة نيو إنغلاند. وتسببت المتهاطلات والرياح القوية بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 260 ألف منزل في نيويورك وماساشوستس ونيو هامشر وفيرمونت وكونيتيكت، وفق موقع «باور أوتدج» لرصد انقطاع الكهرباء.