توصلت دراسة جديدة إلى أن اتباع حمية البحر المتوسط يمكن أن يقلل خطر إصابة النساء بأمراض القلب بواقع 24%.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا بأنه جرى ربط الحمية الغنية بالمكسرات والمأكولات البحرية والحبوب الكاملة والخضراوات، بعدد من الفوائد الصحية، فيما تشير دراسة منفصلة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يتبعون تلك الحمية أقل عرضة للإصابة بالخرف في وقت لاحق من حياتهم.

وفي أحدث دراسة نشرت في مجلة «هارت» البريطانية، وجد الفريق الذي رأسه أكاديميون من جامعة سيدني، أن النساء اللائي كان لديهن «درجة عالية من الالتزام» بإحدى حميات البحر المتوسط كن أقل احتمالا في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 24%. كن أيضا أقل احتمالا في الوفاة جراء أي سبب خلال فترة المتابعة بنسبة 23 %.