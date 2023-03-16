منصور السلطان



قال مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد ركن فهد العبيد في تصريح لـ «الأنباء»: إن الكشوف الخاصة بأسماء المسجونين المشمولين بالعفو الأميري العام 2023 سيتم تسليمها إلى النيابة العامة الأسبوع المقبل.

وأوضح العبيد ان لجنة تطبيق قواعد العفو عن السجناء ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لتسلم بعده كشوف بأسماء السجناء ممن تنطبق عليهم قواعد وشروط العفو الأميري إلى النيابة العامة حتى تقوم بالمرحلة الثانية من تدقيق قواعد وشروط العفو الأميري للعام 2023 وتحديد من تنطبق عليه من السجناء، وذلك تمهيدا لاعتمادها ورفعها إلى الديوان الأميري.

وأضاف أن اللجنة التي شكلت في شهر يناير الماضي وعقدت أول اجتماعاتها بتاريخ 23 يناير برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله سفاح وعضويته، بالإضافة إلى مدير إدارة التنفيذ الجنائي وممثل من الإدارة العامة للشؤون القانونية وبعض الجهات المختصة في وزارة الداخلية، قد راجعت كشوفات السجناء لتحديد من تنطبق عليهم القواعد الخاصة بالعفو هذا العام، ليتم تسليم النتائج إلى النيابة العامة بعد الاجتماع المقبل.