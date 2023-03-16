وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب، قال في مقدمته إنه أثناء مشاركة منتخبنا الوطني في منافسات البطولة الآسيوية للسنوكر والبليارد الإنجليزي، التي ينظمها الاتحاد القطري تخلى الاتحاد الكويتي للبلياردو عن دوره في رعاية اللاعبين عبدالله الكندري وأحمد أبل وفق الأسس واللوائح المنظمة للمشاركة في البطولات.

وتناسى الاتحاد دوره تجاه اللاعبين الذين يحملون أسم الكويت في البطولة ولم يقم بدفع مصاريف الإقامة بالفندق وعدم تسديد الاشتراك في البطولة على الرغم انهما يمثلان دولة الكويت، الأمر الذي وضع عدد من اللاعبين ضمن الوفد المشارك في مكان لا يليق بهما كلاعبين يمثلون المنتخب الكويتي.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1. يرجى تزويدي بأسماء المشاركين (لاعبين وإداريين وغيرهم) في بطولة آسيا للسنوكر والبليارد التي أقيمت في قطر.

2. هل حصل جميع المشاركون في البطولة على تفرغ رياضي؟ مع تزويدي بأسباب عدم حصول بعض اللاعبين على التفرغ بالرغم من مشاركتهم في البطولة.

3. لماذا منع الاتحاد الاسيوي اللاعبان عبدالله الكندري وأحمد أبل من المشاركة في البطولة، وهل قام الاتحاد الكويتي بتسديد اشتراكات اللاعبين للاتحاد الأسيوي حتى يتاح لهم المشاركة والمنافسة في البطولة، إن كانت الاجابة بالنفي يرجي تزويدي بالأسباب التي دعت إلى ذلك والأمور التي ترتبت عليه.

4. هل شارك أي من اللاعبين الكويتيين في البطولة على نفقته الخاصة وتحمل نفقات السفر أو غيرها؟ وهل قام الاتحاد القطري بدفع تكاليف الإقامة أو المشاركة في البطولة لأي من اللاعبين الكويتيين المشاركين في البطولة، إن كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر أسباب ذلك؟.