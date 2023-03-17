استكمال أعمال مشروع تصميم وتنفيذ وإنجاز وصيانة أعمال المشروع بمنطقة الشدادية

تأخير مواعيد جلسات دوائر "الاستئناف" ساعة واحدة خلال شهر رمضان المبارك

الإعلان قريباً عن معايير الالتحاق بجامعة عبدالله السالم وتتضمن اجتياز اختبارات عالمية منها قياس مهارتي "الإنجليزية و الرياضيات" لدى الطلبة ونسب القبول يحددها مجلس الجامعات الحكومية

"الديوان" يشارك في معرضي "الحقوق والاتصالات" لإطلاع الباحثين عن عمل على الفرص الوظيفية

مريم بندق



أعلن جهاز متابعة الأداء الحكومي الذي يرأسه الشيخ أحمد مشعل الأحمد إستكمال أعمال مشروع تصميم وتنفيذ وإنجاز وصيانة أعمال البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية .

وحسب الڤيديو تم إنجاز نسبة فعلية إيجابية متقدمة أكثر للمشروع بلغت 68.% مقارنة بالنسبة المتقدمة المخطط لها بعد مباشرة العمل بالمشروع في 30 يونيو 2022، موضحا أن تاريخ الإنجاز التعاقدي حدد في 26 ديسمبر العام 2023، ومع جهود رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد في الإشراف بلغت نسبة الإنجاز الفعلية في يناير2023 (31.38% ) بنسبة إنجاز متقدمة بلغت 68.% مقارنة بنسبة الانجاز المخطط له «المتقدم» أيضا والتي وضعت لشهر يناير 2023 وكانت 30.70% وتضمن الڤيديو أن مشروع المدينة الصناعية في منطقة الشدادية التي تقع في الجنوب الغربي من البلاد، يعتبر أولى المدن الصناعية في الكويت والتي تهدف إلى سد احتياجات المستثمرين لإقامة مشاريعهم وتحقيق متطلبات النمو الاقتصادي والصناعي وتوفير الأساس لتطوير منطقة صناعية حديثة مزودة بأحدث التقنيات، وينقسم المشروع إلى عدة قطاعات، قطاع الصناعات الكيميائية والغذائية والصناعات المتنوعة.

ويحتوي على حديقة تكنولوجية ومجموعة من الخدمات المتنوعة، منها مركز الإطفاء، العيادة الطبية، مركز الأمن، المكاتب الإدارية، محطة الوقود، وأخرى لخدمة الشاحنات.

ويشتمل على 51 من الطرق الداخلية ونظام البنية التحتية وعدة أنظمة، منها أنظمة صرف مياه الامطار والصرف الصحي والصناعي ومحطة معالجة رئيسية ونظام المياه العذبة ونظام مكافحة اطفاء الحرائق ومحطة كهرباء رئيسية وغيرها فرعية وشبكة الإنارة، بالاضافة إلى الزراعة التجميلية وشبكات الري.

وفيما يلي الفيديو التوضيحي بالتفصيل:

تأخير مواعيد جلسات دوائر "الاستئناف" ساعة واحدة خلال شهر رمضان المبارك

أفادت وزارة العدل في تعميم لها بتأخير عقد جلسات دوائر محكمة الاستئناف خلال شهر رمضان المبارك ساعة واحدة عن المواعيد المحددة الآن .

وتضمن التعميم بالنسبة للدوائر المنعقدة الساعة التاسعة والنصف صباحا سيكون موعد انعقادها الساعة العاشرة والنصف صباحا .

والدوائر المنعقدة الحادية عشرة صباحا سيكون موعد انعقادها الساعة الثانية عشرة ظهرا.

الإعلان قريباً عن معايير الالتحاق بجامعة عبدالله السالم وتتضمن اجتياز اختبارات عالمية منها قياس مهارتي "الإنجليزية و الرياضيات" لدى الطلبة ونسب القبول يحددها مجلس الجامعات الحكومية

أعلنت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" ، أن مجلس الجامعات الحكومية الذي يرأسه وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حمد العدواني سيحدد قريبا نسب قبول الطلبة في جامعة عبدالله السالم .

و قالت المصادر إن المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم الذي ترأسه أ. د . موضي الحمود يتداول حاليا في المعايير الأكاديمية المطلوبة لالتحاق الطلبة بكليات الجامعة ، كاشفة عن أنه لا توجد امتحانات قدرات للطلبة الراغبين في الالتحاق بإحدى كلياتها .

وأوضحت أن الالتحاق بالجامعة المصنفة بأنها من الجيل الرابع سيتم بعد إخضاع الطلبة إلى مجموعة من الاختبارات بمتطلبات عالمية مختلفة تماما عن اختبار القدرات، وستكون مثل اختباري ال sat و toefl، واستدركت قائلة : سيكون منها اختباران لقياس مستوى الطلبة في مهارتي اللغة الإنجليزية والرياضيات اللتين يشترط اجتيازهما حصول الطالب على الموافقة للالتحاق بالجامعة ، وسيتم الإعلان عن الاختبارات ومتطلبات القبول قريبا بعد انجاز المجلس التأسيسي لها .

واختتمت بقولها إن الجامعة حكومية والدراسة مجانية وتهدف إلى سد متطلبات سوق العمل من تخصصات ذات نوعية معينة.

"الديوان" يشارك في معرضي "الحقوق والاتصالات" لإطلاع الباحثين عن عمل على الفرص الوظيفية

شارك ديوان الخدمة المدنية في معرض الفرص الوظيفية لطلبة كلية الحقوق بجامعة الكويت ، ومعرض المستقبل المهني السابع بالمعهد العالي للاتصالات والملاحة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .

هذا، وتعد مشاركة الديوان استكمالاً للجهود المبذولة في نشر الوعي الوظيفي للباحثين عن عمل من خلال إطلاعهم على الفرص الوظيفية في سوق العمل ، وتعريف الطلبة والطالبات بآلية ومواعيد التسجيل في نظام التوظيف المركزي.