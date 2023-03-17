

بيروت ـ عامر زين الدين



التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت النائب فؤاد مخزومي، الذي دعا الى ان يكون «شهر رمضان الكريم شهر التسامح والذي يجب البناء عليه لكل شيء إيجابي لمصلحة البلد، وكلنا نعلم بالدور المهم لطائفة الموحدين الدروز الكريمة وخصوصا وليد جنبلاط والمبادرات التي يقوم بها لكسر الجمود حتى يتقارب الجميع للوصول الى شاطيء الأمان وانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة تفعل اعمال المجلس النيابي لتمرير الإصلاحات المطلوبة، كي نستطيع من خلالها التوقيع مع صندوق النقد الدولي والانفتاح على الاستثمارات ونجعل من الدول العربية فرصة لدعم البلد، وهذا كان الهدف الأساسي من اللقاء الذي حصل».



وأضاف: «كذلك تحدثنا بالمبادرات التي تجري ومنها زيارتنا الى استوكهولم وللاتحاد الاوروبي، وفي النتيجة جميعنا نهدف الى تسويق صورة لبنان الانفتاح وبناء وطن والعودة الى الحاضنة العربية والعالم الدولي، وفي النتيجة أهلنا انتخبونا لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومرجعيتنا الروحية هي البوصلة في تعاوننا لأجل بلدنا، ورغبتنا بان نتفق مع بعضنا البعض لمصلحة الوطن».