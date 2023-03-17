استقبل مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة فيصل اليتيم لاعبة منتخبنا الوطني للمبارزة العنود راشد الهزيم بعد حصولها على برونزية سلاح الإيبية فرق السيدات في البطولة العربية للناشئين والناشئات للمبارزة التي أقيمت في البحرين، وذلك بحضور نائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية بشار عبدالله.



وأكد اليتيم أن رعاية الموهوبين رياضيا يعد هدفا أساسيا لاستراتيجية تطوير الرياضة 2022-2028 التي وضعت بدعم وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، مضيفا: نعمل من خلال الاستراتيجية بتوفير كل الإمكانيات التي تسهم يتحقيق الإنجازات خارجيا في جميع البطولات سواء القارية أو الدولية بالإضافة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، كما طالب العنود ببذل الجهد خلال الفترة المقبلة لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تسجل باسم الكويت.