بشرى شعبان



أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مي البغلي الحرص والاهتمام البالغ بذوي الإعاقة وتسخير جميع الامكانيات لخدمتهم بأفضل صورة ممكنة



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة مع مدير عام الهيئة العامه لشؤون ذوي الاعاقة د.بيبي العميري.



وأعلنت الوزيرة البغلي عقب الاجتماع انه من منطلق الحرص على تخفيف وتسهيل وسرعة انجاز المعاملات لهذه الفئة ومن يقوم على رعايتها، تم الاتفاق على وضع آلية مرنة جديدة لتجديد شهادات الاعاقة يراعى فيها مصلحة المراجعين وذلك تماشيا مع المعايير العالمية والخليجية والاجراءات المنظمة لها



وأشارت إلى أن هيئة الاعاقة بجميع قطاعاتها تعمل على تذليل أية معوقات أمام استكمال معاملات ذوي الإعاقة واتخاذ جميع الخطوات لرعايتهم ودعمهم لانجاز جميع متطلباتهم بسهولة ويسر.