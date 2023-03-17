ذكرت الشرطة النمساوية أن هناك هجوما إرهابيا يتم التخطيط له في فيينا يبدو أنه يستهدف مجموعات سورية على وجه الخصوص، استنادا إلى تقييم جديد لمعلومات تلقتها.



وأطلقت شرطة فيينا أمس الأول عملية واسعة النطاق بعد تلقي معلومات تشير إلى احتمال تخطيط متطرفين لتنفيذ هجوم.



وكتبت الشرطة عبر موقع تويتر أن التقييم الجديد يظهر أن «التهديد يشمل أهدافا ومنظمات سورية بشكل أساسي».



وأضافت الشرطة أن تقييم التهديدات الجديد الذي أجرته مديرية أمن الدولة والاستخبارات أظهر أنه قد يتم استهداف مؤسسات سورية في الذكرى السنوية لانطلاق الانتفاضة التي تحولت الى حرب.



وذكرت الشرطة أن التأهب استمر مرتفعا أمس، وقالت «نحن على اتصال مع ممثلي المنظمات المذكورة ونبقيهم على إطلاع بالمستجدات».



وكتبت الشرطة عبر موقع تويتر «سيتم الإبقاء على إجراءاتنا الاحترازية مرتفعة»، لحين إشارة تقييم آخر إلى عدم ضرورة ذلك.