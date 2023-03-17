عقد اتحاد المحامين الخليجيين مؤتمره الاول في الكويت باعتباره المظلة التي تجمع الجمعيات والهيئات المهنية المعنية بالمحاماة وأعضائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وبهذه المناسبة قال رئيس الاتحاد وعضو مجلس الشورى بسلطنة عمان ورئيس جمعية المحامين العمانية د.محمد الزدجالي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه يعول على هذا الاتحاد لتطوير الجانب المهني والتدريبي وتطوير كفاءة المحامين في دول الخليج.



وأعرب الزدجالي عن فخره واعتزازه بالمحامين الخليجيين في كافة المحافل الاقليمية والدولية سواء القضائية او حل النزاعات كالتحكيم والوساطة وغيرها.



ونوه بدور جمعية المحامين الكويتية الداعم لهذا الاتحاد باعتبارها واجهة الجمعيات الخليجية القانونية لاسيما انها تحتفل بمرور 60 عاما على إنشائها.



من جهته، قال رئيس جمعية المحامين المستضيفة للمؤتمر شريان الشريان في تصريح مماثل لـ(كونا) إن هذا المؤتمر يحمل بين طياته مشاريع وآمال كبيرة لتطوير منظومة القوانين في دول المجلس.



ووصف الشريان المؤتمر بأنه «الولادة الحقيقية» لهذا الكيان المهني البعيد عن التجاذبات السياسية والذي من خلاله نسعى إلى تطوير وتنفيذ رؤى قادة دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الجانب.



من جانبه، قال عضو الاتحاد من دولة الامارات العربية المتحدة المحامي علي الضاحي إن نشأة هذا الكيان تترجم قيمة المحامين الخليجيين المهنية لاسيما ان هذا الاتحاد يتطلع للانخراط بعضوية منظمات دولية لتولي الدفاع عن القضايا الخليجية ذات الاهتمام المشترك.



من ناحيته، شدد رئيس جمعية المحامين البحرينية حسن البديوي لـ(كونا) على أهمية توحيد قوانين المحاماة بدول الخليج والسماح للمحامي الخليجي بالترافع والحضور أمام جميع المحاكم دون استثناء وضرورة الدعم والمساندة للمحامين الخليجين.



من جهته، قال الاستاذ المساعد بكلية المجتمع في قطر الدكتور جذنان الهاجري لـ(كونا) إن المشاركة في المؤتمر فرصة لتحقيق التطلعات المستقبلية لزملاء المهنة في دول الخليج التي اجتمعت عليها إرادة هذا الاتحاد وأن نترجم الطموحات ونعالج المعوقات التي قد تعترض مسيرة المهنة.



بدوره أكد الأمين العام لاتحاد المحامين الخليجيين الكويتي مبارك الشمري لـ(كونا) أهمية فتح الآفاق للمبادرات التطوعية من جيل الشباب المحامين والمحاميات.