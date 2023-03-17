أطلق المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة مشروع «ولائم الإفطار» من خلال تسيير قوافل الخير إلى مختلف المحافظات المصرية للعام الـ 36 على التوالي خلال مسيرته الخيرية.



وأكدت مديرة المكتب بالإنابة سارة المطيري في تصريح لـ «كونا» أن المشروع يهدف إلى «تحقيق التراحم والتكافل الاجتماعي وتعزيزه بين أفراد المجتمع» إلى جانب «التخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا».



وأضافت المطيري أن «هذه المبادرة الطيبة تأتي ضمن أنشطة المكتب الدورية التي يحرص على تنفيذها في شهر رمضان من كل عام».



وأشارت إلى أن السلات الرمضانية المراد توزيعها تم إعدادها بتمويل من بيت الزكاة وسيتم توجيهها إلى 16 محافظة من الوجهين البحري والقبلي في مصر.



وأوضحت أن السلة الرمضانية الواحدة تزن 16 كيلوغراما وتتضمن مواد غذائية جافة وسلعا أساسية تحتاجها الأسرة وهي: الأرز والسكر والمعكرونة واللوبياء والعدس والفول والصلصة والزيت.



وأكدت المطيري أن «استمرار مثل هذه الأنشطة الخيرية يساهم في توطيد العلاقة بين مصر والكويت وشعبيهما الشقيقين ويعزز من الدور المجتمعي الذي يقوم به المكتب في مصر».



وشارك في إطلاق الدفعة الأولى من «قوافل الخير» المستشار بسفارتنا لدى مصر مشاري المزيني.