كرمت جامعة الروح القدس ـ الكسليك اللبنانية رائدة الأعمال الاجتماعية الكويتية الشيخة انتصار سالم العلي تقديرا لشراكتها مع الجامعة ودعمها المستمر لطالبات في درجة الماجستير اختصاص «العلاج بالدراما».



حضر حفل التكريم الوزير المفوض القائم بأعمال سفارتنا لدى الجمهورية اللبنانية عبدالله الشاهين وعدد من أركان السفارة وأساتذة وطلاب من الجامعة.



وقالت الشيخة انتصار سالم العلي لـ «كونا» إن تكريمها من جامعة لبنانية هو «تكريم للشعب الكويتي وللنساء الكويتيات وللتغيير الذي سيحصل مع النساء في الكويت ولبنان والعالم العربي من خلال علم النفس في الدراما الذي سيخلق جيلا من النساء الناجحات يحققن السلام والأمان في المجتمع».



وأضافت أن «تثقيف النساء وجعلهن منتجات يؤدي إلى استقرارهن النفسي والمالي ويخلق مجتمعا مسالما، فالمرأة المنتجة التي تتخطى أوجاعها ومشاكلها ودائرتها الضيقة ترفع مجتمعها وتساهم في تطوير الإنسان والوطن».



وأشارت إلى أن العمل والتعاون مع جامعة الروح القدس بدأ منذ أربع سنوات «ولا يقتصر على لبنان فقط بل بدأ العمل في الكويت وتحقق نجاح كبير في إعداد نساء قياديات، كما تحقق تقدم وعمل جدي في الأردن لزيادة ثقة الفتيات والسيدات الأردنيات من خلال العلاج بالدراما في مجتمع يعتبر محافظا».



ولفتت إلى أن «المؤسسة بدأت تنشر أبحاثا وإحصائيات وتقارير عن العمل ما يدل على أن النتائج جيدة ومتقدمة في عملية خلق التغيير».



من جهته، قال رئيس جامعة الروح القدس ـ الكسليك الأب د.طلال الهاشم لـ «كونا» إن «التعاون مع مؤسسة الشيخة انتصار الصباح يأتي ضمن استراتيجية الجامعة التي قررت منذ سنوات أن تتخطى حدود لبنان وتتعاون وتتفاعل وتتبادل الخبرات ثقافيا وحضاريا وإنسانيا مع المجتمع العربي والمجتمعات الأخرى».



وأضاف أن التواصل والتعاون حصل مع الشيخة انتصار التي تسعى بدورها لعمل منتج ومتطور في المجتمع الإنساني، مشيرا إلى أن جامعة الروح القدس «تضم عددا من الطلاب الكويتيين في اختصاصات مختلفة وخصوصا في قسم الموسيقى وكذلك تضم طلابا من مختلف الدول العربية».



وتعتبر شهادة «العلاج بالدراما» فريدة في الشرق الأوسط وتمنحها جامعة الروح القدس ـ الكسليك بالتعاون مع جامعة السوربون الفرنسية وأطلقت خلال حفل التكريم في قاعة مجهزة لتدريس الاختصاص تحت اسم «الفضاء التجريبي لمؤسسة انتصار».