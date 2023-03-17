منصور السلطان ـ محمد الجلاهمة



قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد صباح امس بزيارة تفقدية للإدارة العامة لخفر السواحل (قاعدة صباح الأحمد البحرية) يرافقه عدد من القيادات الأمنية، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع شؤون أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي ووكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة الشيخ حمود مبارك الصباح ومدير الإدارة العامة لخفر السواحل اللواء طلال المونس وعدد من قيادات القطاع.



وخلال الزيارة دشن الخالد بعض القطع البحرية التي انضمت للخدمة مؤخرا في قاعدة صباح الأحمد البحرية وعددها (8) قطع بحرية للتدخل السريع صناعة هولندية بأحدث التقنيات التكنولوجية العالمية و(11) دورية اعتراضية تم تطويرها وإعادة إعمارها ضمن خطة شاملة لتطوير وصيانة وإصلاح جميع القطع البحرية لتعزيز الجاهزية الميدانية البحرية.



وثمن جهود رجال الإدارة العامة لخفر السواحل والسعي الدائم لتطوير آليات العمل وفق التقنيات الحديثة، مشددا على ضرورة الجاهزية واليقظة الدائمة لمنع وصد أي محاولات تهريب أوتسلل عبر مياهنا الإقليمية خاصة شبكات مروجي المخدرات التي تحاول إدخال سمومها إلى البلاد مستخدمة جميع أساليب التهريب برا وبحرا وجوا.