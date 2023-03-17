حنان عبدالمعبود



تحت رعاية سمو الشيخ ناصر المحمد، وبحضور ممثل سموه الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ورئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال جاسم الخرافي، وأعضاء مجلس الإدارة، والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية د.غانم السليماني وممثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي م.منار الراشد، دشن النادي العلمي الكويتي مساء أمس الأول فعاليات مسابقة الكويت للعلوم والهندسة التاسعة (2023)، والتي يتنافس في المسابقة التي تستمر يومين نحو 160 طالبا وطالبة يمثلون مختلف مدارس الكويت الحكومية والخاصة والتعليم الديني. ويشارك المتنافسون بنحو 100 مشروع، تشمل 22 مجالا من المجالات العلمية والهندسية والعلوم الاجتماعية والسلوكية، وتخضع المشاريع المشاركة إلى تقييم من قبل لجنة تحكيم تضم أكثر من 50 محكما من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية. وفي تصريح له على هامش افتتاح المعرض واطلاعه على المشاريع العلمية المشاركة، قال ممثل راعي الحفل الشيخ د. أحمد ناصر المحمد إن البحث العلمي أساس مستقبل الكويت، مشيرا إلى أن البلاد نهضت بسواعد أبنائها وبالتنمية البشرية. وتابع الناصر: تشرفت اليوم بافتتاح وزيارة المعرض واستكشاف ما يقدمه أبناؤنا من أبحاث علمية مشرفة للكويت، مضيفا أن الكويت إن شاء الله تتجه إلى غد أفضل تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي طلال جاسم الخرافي: إن الاستثمار البشري يعد أحد أبرز أهداف النادي والذي يسعى إلى تحقيقه من خلال البرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب، مؤكدا أنه لا نهضة حقيقية في البلاد من دون التعليم.



ودعا القائمين على وزارة التربية الى إعادة النظر في قرار إيقاف مثل هذه المسابقات، مؤكدا ضرورة إعادتها للمراحل العمرية المختلفة على مستوى المناطق التعليمية والمحافظات وعلى مستوى الكويت، والاستثمار فيها.



وأعرب في الوقت نفسه عن شكره وتقديره لكل القائمين على البرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب، واللجان التطوعية للمسابقة لما بذلوه من جهد طوال الستة أشهر الماضية، لإعداد الطلبة على كيفية إجراء أبحاث علمية مبنية على منهجية البحث العلمي، بالإضافة إلى الجهات الداعمة والراعية للمسابقة وفي مقدمتها وزارة التربية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والخطوط الجوية الكويتية، وجامعة الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.