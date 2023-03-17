أسامة دياب



قال القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر «إن تحسين جودة صحة المرأة وإرساء المساواة بين الجنسين أمر حيوي للمجتمعات الصحية والمزدهرة، لكن بلوغ هذا الهدف غير ممكن من دون زيادة الاستثمارات في مجال صحة المرأة».



وأكد هولتسنايدر في تصريحات للصحافيين، على هامش حلقة نقاشية لمناقشة الحاجة الملحة إلى زيادة الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية للمرأة، نظمتها السفارة الأميركية بالتعاون مع وزارة الصحة وشركة أورجانون، تقديم كل الدعم لرفع الوعي وإزالة الثغرات والتحديات في مجال صحة المرأة في الكويت»، موضحا أن الرعاية الصحية من أهم أدوات تمكين المرأة في مختلف دول العالم.



وعن تأثير أزمة المصارف الأميركية على الاقتصاد العالمي، أكد أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات لحماية هذا القطاع وهناك إجراءات اتخذت من قبل وزارة الخزانة الأميركية ومستشار الأمن القومي لتحقيق الاستقرار فيه. وعن استئناف العلاقات الديبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية، قال إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أعلن مؤخرا أن بلاده تنظر بشكل إيجابي للاتفاق الثنائي وهو يعد تطورا بناء، مشيرا إلى ترحيب بلاده بأي خطوة من شأنها أن تخفف من حدة التوتر في المنطقة، ونحن نتطلع الى رؤية تطبيق هذا الاتفاق، حيث إن تخفيض حدة التوتر في المنطقة من أولوياتنا. من جهتها، أكدت مديرة إدارة التراخيص الصحية وممثلة وزارة الصحة د.سعاد أبل، في تصريح على هامش مشاركتها في الحلقة النقاشية أن الولايات المتحدة معروفة بجودة الخدمات الطبية بمختلف تخصصاتها وخبراتها العريقة في المجال الطبي، مضيفة أن الكويت حريصة جدا على الاهتمام بالتواصل معهم واستقطاب جميع الخبرات من الأطباء والشركات ومن الادوية والمعدات، الأمر الذي يضع الكويت على خريطة التقدم في المجال الصحي.