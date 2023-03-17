عبدالكريم العبدالله



أكد مدير منطقة مبارك الكبير الصحية في وزارة الصحة د.وليد البصيري التزام الوزارة بالتطوير المستمر لأداء النظام الصحي وتحديث سياسات وبروتوكولات الرعاية الصحية وجراحات التجميل والترميم بما يتفق مع أحدث المستجدات العالمية.



وقال د.البصيري في كلمته خلال افتتاح مؤتمر رابطة التجميل الكويتية الأول والجمعية الدولية لجراحة التجميل ممثلا لراعي المؤتمر وزير الصحة د.أحمد العوضي، إن الوزارة حريصة على الاستفادة من التوصيات التي سيخرج بها الخبراء المشاركون في المؤتمر من مختلف دول العالم.



وبين ان المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه بالتعاون مع أكبر منظمة عالمية لجراحي التجميل وحسن اختيار المحاور يعبر عن الرؤية الواعية للجان المنظمة لإلقاء الضوء على أهم المستجدات والتطورات في مجال جراحة التجميل كحالات الحروق والتشوهات الخلقية وترميم ما بعد الإصابات وترميم الثدي وعمليات تحسين القوام ما بعد الوزن، مشددا على أهمية المؤتمر في الاستفادة من التقنيات الحديثة بالتشخيص والعلاج والمتابعة واتخاذ القرارات الصائبة ذات المردود.



بدوره، قال استشاري جراحة الحروق والتجميل ورئيس المؤتمر د.هشام بورزق في كلمته ان رابطة الكويت لجراحي التجميل حرصت على اختيار 30 محاضرا متميزا من مختلف أنحاء العالم يشهد لهم بالعلم والمعرفة، معربا عن تطلعه إلى نقاش علمي غني وتبادل للمعرفة حول المستجدات في جراحة التجميل.



وأكد ان المؤتمر سيناقش أهم المواضيع المختلفة التي تهم جراحة التجميل والترميم بما فيها استخدام التقنيات الحديثة والعمليات المختلفة وعلاج أنواع المضاعفات المحتملة ومن ثم الوصول لوضع معايير وضوابط ثابتة جديدة تكون مرجعا في التعامل مع مختلف حالات جراحة التجميل.



أما أمين سر رابطة جراحة التجميل الكويتية د.أحمد العلي، فقد أشاد بالتعاون العالمي والذي يضع الكويت على خريطة العالم في مجال جراحة التجميل والترميم، مؤكدا أن الرابطة تستثمر علاقتها المميزة بالجمعيات العلمية العالمية لتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر.



من ناحيته، شدد استشاري جراحة التجميل ورئيس الجمعية العربية لجراحة التجميل ورئيس اللجنة العلمية في الجمعية العالمية لجراحة التجميل د.جمال جمعة، على أهمية انعقاد المؤتمر للكويت ودول الخليج التي هي بحاجة إلى مثل هذه المؤتمرات التي يفتقدها جراحو التجميل.