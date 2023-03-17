عبدالكريم العبدالله



أعلنت مديرة ادارة التقييم والقياس بوزارة الصحة إلهام أكبر عن اعتماد نتائج التقييم السنوي 2022 من وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا وتدشين خدمة الاستعلام عن طريق الـ«أونلاين» عبر موقع وزارة الصحة، بالتعاون مع قطاع الصحة الرقمية للتسهيل على الموظفين ولمواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي.



وذكرت أكبر في تصريح لـ«الأنباء»، أن التقييم السنوي لهذا العام كان «إلكترونيا»، حيث تم الغاء النظام الورقي المعمول به في السابق بناء على توجيهات وزير الصحة د.أحمد العوضي ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا، مؤكدة نجاح عملية التقييم السنوي «إلكترونيا» بنسبة 100%، وهذا النجاح سهل المقيمين تقييم موظفيهم عبر النظام الآلي دون وجود أي عراقيل كما كان سابقا مع الورقي.



وأوضحت أنه يحق لأي موظف التظلم من نتيجة التقييم السنوي المرصود له بعد إعلان النتائج «إلكترونيا»، علما أن التظلم يشمل جميع من حصل على تقييم سنوي أقل من «امتياز»، مشيرة إلى وجود خطة لأن تكون «التظلمات» إلكترونية.