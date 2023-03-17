اتخذت مجموعة «كريدي سويس» إجراء حاسما لتعزيز السيولة عبر اقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك من البنك الوطني السويسري (ما يعادل 54 مليار دولار)، كما عرضت إعادة شراء الديون، في محاولة لعكس اتجاه الانهيار في ثقة السوق. وسيقترض البنك المتعثر عبر آلية تسهيلات السيولة، كما سيقدم مناقصة لإعادة شراء ما يصل إلى 3 مليارات فرنك من الديون المقومة بالدولار واليورو، وفقا لبيان.



وتأتي هذه التحركات - غير المسبوقة في بنك سويسري كبير منذ الأزمة المالية لعام 2008 - وهي الأكبر حتى الآن لدعم ماليات بنك كريدي سويس، في مسعى لطمأنة الأسواق مع انتقال عدوى الخسائر لتشمل أسهم بنوك كبيرة في أوروبا. وتراجعت أسهم البنك بنسبة تصل إلى 31% يوم الأربعاء الماضي في تداولات زيوريخ، وانخفضت سنداته إلى مستويات تشير إلى ضائقة مالية عميقة، مع استمرار الشكوك حول المقرض المليء بالفضائح جنبا إلى جنب مع عمليات بيع عالمية لأسهم البنوك. وذكرت وكالة «بلومبرغ» في وقت سابق، أن الحكومة والبنك المركزي والمنظم المالي «FINMA» يناقشون طرقا لتحقيق الاستقرار في البنك بعد يوم عاصف أثارته تعليقات من أكبر مستثمر في الشركة، وفقا لما اطلعت عليه «العربية.نت». وأعلنت مجموعة «كريدي سويس»، عن إعادة شراء الديون الثانية على الأقل في الأشهر الـ 6 الماضية فقط، حيث يتطلع إلى استعادة ثقة المستثمرين، وعرضت المجموعة إعادة شراء نحو 3 مليارات دولار من ديونها في أكتوبر العام الماضي، قائلة في ذلك الوقت إنها تريد «الاستفادة من ظروف السوق لإعادة شراء الديون بأسعار مغرية». وينطبق العرض الأخير على 10 سندات دين كبيرة تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 4 سندات دين كبيرة مقومة باليورو بما يصل إلى 500 مليون يورو.