بدر جراق: مجلس الإدارة وراء الأفكار والرؤى التي يقدمها د.نصرالله وفريق عمله بثبات وثقة

د.أحمد نصرالله: مستشفى «دار الشفاء» هو الأول في الكويت الحاصل على عدة شهادات عالمية



تقدم رئيس وأعضاء مجلس ادارة مستشفى «دار الشفاء» وجميع العاملين فيه بالتهنئة للرئيس التنفيذي في مستشفى «دار الشفاء» د.أحمد نصرالله بمناسبة اختياره ضمن «أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لعام 2023»، ليكون الأول في الكويت والـ 44 على مستوى دول الشرق الأوسط وفق التصنيف الذي أحرزته مجلة «فوربس الشرق الأوسط».



جهود دؤوبة



وبهذه المناسبة، أبدى نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى «دار الشفاء» بدر جراق سعادته الكبيرة بحصول د.أحمد نصرالله على تلك الجائزة من قبل مجلة «فوربس الشرق الأوسط».



وأشار جراق الى ان الجائزة تعكس الجهد الكبير والعمل المتواصل الذي قام به د.أحمد نصرالله منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي في مستشفى «دار الشفاء» في العام 2011 وفريق العمل المتميز معه. وأضاف: ان الجهود الدؤوبة التي قدمتها الإدارة التنفيذية، بالتعاون مع مجلس الإدارة طيلة تلك السنوات، جعلت المستشفى تتبوأ مرتبة الصدارة من حيث جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين، بالإضافة الى حصولها على شهادات واعتمادات عالمية أثبتت جدارة مستشفى «دار الشفاء»، ليس على مستوى الكويت فحسب ولكن على المستويين الإقليمي والعالمي.



إهداء لحكومة الكويت



وأهدى جراق هذا الإنجاز لحكومة الكويت ممثلة بوزارة الصحة التي كانت ـ ولا تزال ـ الداعم الأول للمستشفى في كل مراحل الإنجازات التي حققتها طيلة السنوات الماضية، مضيفا: نهدي الإنجاز ـ أيضا ـ للشعب الكويتي الذي منح مستشفى «دار الشفاء» الثقة طوال الـ 60 عاما الماضية والتي تعد أمانة في أعناق كل موظف في المستشفى، مشيرا الى ان المستشفى لن يأل جهدا في تقديم الأفضل دائما لمراجعيها من مختلف الفئات العمرية. وأوضح ان مستشفى «دار الشفاء» أصبح الخيار الأول لدى العائلة الكويتية بكل فئاتها العمرية، وذلك لجدية وتفاني المستشفى في رفع مستوى وجودة خدماته الصحية والارتقاء به دائما ترقى الى افضل المستويات العالمية، وكل هذا لن يحدث من دون تضافر قوى جميع العاملين في المستشفى من مجلس الادارة والادارة التنفيذية والاقسام الادارية والاطباء والممرضين.



مستشفى جديد



وحول التوسعات المستقبلية، كشف جراق عن ان مجلس الادارة يستهدف في المرحلة المقبلة بناء مستشفى جديد في منطقة بنيد القار بمستوى اكبر وبتوسعات كبيرة، والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال السنوات الـ 4 القادمة وتجهيزها للعمل، والتي ستكون اضافة مهمة في القطاع الطبي في الكويت، مضيفا: اننا نطمح للانتشار في منطقة الخليج وتقديم خدماتنا الصحية بها.



وتابع: ان تطلعات وطموحات مستشفى «دار الشفاء»، ممثلة بمجلس الادارة والادارة التنفيذية، لا حدود لها، حيث ان الهدف هو التميز ليس في الكويت فحسب وإنما على المستويين الخليجي والعالمي.



رجل التحديات



وقال جراق: ما يميز د.أحمد نصرالله انه رجل التحديات، حيث يعمل دائما على حل المشكلات وتكوين فريق عمل متميز لمناقشة اي تحديات ووضع حلول مناسبة لها والتغلب عليها، وتحويلها الى قصص نجاح ملهمة، مبينا ان اي دراسات يقدمها د.أحمد نصرالله وفريق عمله لمجلس الادارة تمتاز بالعمق والتحليل، والدليل هو ما يمنح مجلس الادارة القدرة على اتخاذ القرارات بسرعة وسهولة، مما يدعم مشاريع التطوير في المستشفى.



أهمية الجائزة



من جانبه، تطرق الرئيس التنفيذي لمستشفى «دار الشفاء» د.أحمد نصرالله لأهمية الجائزة بالقول: هي انعكاس لمسار النمو والنجاح الذي شهده مستشفى «دار الشفاء» على مستوى السنوات الماضية، حيث تم التركيز من قبل مجلة «فوربس الشرق الأوسط» على إنجازات المستشفى في عام 2022 والذي كان عاما حافلا بالإنجازات.



واضاف: ان المستشفى كان الاول بين كل المستشفيات العاملة في الكويت الحاصل على العديد من الشهادات العالمية المرموقة، حيث كان الاول في الكويت الذي حصل على شهادة HIMSS7 التي تعد مؤشرا على تقدم المستشفى في استخدام تقنية المعلومات لرعاية المرضى، كما انها الشهادة الأعلى عالميا في هذا المجال والتي وضعت الكويت على خارطة الصحة العالمية.



وقال: ان مستشفى «دار الشفاء» هو الاول في الكويت الذي يحصل على شهادة People Center Care Award في العام 2022 بكندا، والتي توضح اشراك المجتمع بالرعاية الصحية، وهي الشهادة الاولى التي تمنح لمستشفى في الكويت. بالاضافة لتلك الإنجازات، فإن مستشفى «دار الشفاء» حصد عدة شهادات على مستوى دول الخليج، بالاضافة لحصوله على شهادة من وزارة الصحة الكويتية على قيامه بتنفيذ اكبر مشروع لسلامة وصحة المرضى.



وبين د.نصرالله انه في سبيل تقديم خدمات متميزة للمرضى، قام المستشفى بتنفيذ توسعات جديدة خلال عام 2022، ساهمت في تقديم خدمات صحية متميزة للمرضى في مختلف التخصصات وزيادة اعداد العاملين في العديد من الاقسام والادارات بالمستشفى، الأمر الذي ساهم في تلبية احتياجات المرضى في مختلف التخصصات. ١وبين انه وفقا لتلك الانجازات، ارتأى المحللون في مجلة «فوربس الشرق الأوسط» استحقاق «دار الشفاء»، ممثلة برئيسها التنفيذي للمستشفى د.أحمد نصرالله الحصول على تلك الجائزة وبجدارة، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي قدمه مستشفى «دار الشفاء» من انجازات متميزة، كما ان الحصول على تلك الجائزة هو فخر للكويت وقطاعها الطبي المتميز ويضع الكويت على خارطة القطاع الصحي العالمي.



حلم كبير



واضاف د.نصرالله: ان تلك الانجازات يقف وراءها حلم كبير قابل للتنفيذ سعت الادارة التنفيذية، وبدعم غير محدود، من قبل مجلس ادارة المستشفى، على تحقيقه بكفاءة واقتدار.



وقال: ان هذا الحلم يدعمه شغف وتصميم ومواجهة التحديات، يسانده فريق مبدع قادر على تنفيذه بكل تفاصيله ولديه القدرة على الابداع، الامر الذي يجعل من هذا الحلم صانعا لمسيرة نجاح لا تنتهي، يزداد وهجه يوما بعد آخر ويدفع بمستشفى «دار الشفاء» نحو الصدارة والتميز.



المريض أمانة



وأوضح د.نصرالله ان تلك الانجازات جاءت بسبب حرص مستشفى «دار الشفاء» الدائم على تطبيق شعار «المرضى أمانة وليسوا عملاء»، حيث تطبق المستشفى هذا الشعار يوميا مع كل المرضى بفريقها المكون من 2500 موظف يعزفون جميعا سيمفونية خدمات متكاملة تقدم للمرضى من مختلف الفئات، مستهدفة ان تكون «دار الشفاء» هي الاختيار الاول لدى اهل الكويت. كما أن الجائزة تؤكد مدى الحرص الكبير الذي يوليه مجلس ادارة مستشفى «دار الشفاء» لتطوير اداء المستشفى بالتعاون مع الادارة التنفيذية، كونه ملهما ومحققا لكل التطلعات التي يطمح إليها المستشفى، كما انه داعم للافكار التي تقدمها الادارة التنفيذية ومؤيد لأفكارها وطموحاتها بشكل مستمر.



آلية الاختيار



وحول آلية عمل الجائزة، أفاد د.نصرالله بأن مجلة «فوربس الشرق الاوسط» تواصلت مع ادارة المستشفى للحصول على البيانات والمعلومات التي تحتاج اليها وتم تزويدهم بكل البيانات والمعلومات المطلوبة لتقييم المرشح ومعرفة مدى انطباق المعايير عليه لاختياره وفق القواعد والاجراءات المعمول بها لديهم، وقد تم اختيار عدد من القادة في القطاع الصحي من كل من: الامارات وقطر ومصر والسعودية وجميع بلدان الشرق الاوسط، حيث تم اختيار اسماء منهم ضمن القائمة.