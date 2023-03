يوسف الرويح: تنظيم فعاليات تلبي اهتمامات الشباب وتعزز من أهمية الرياضة والصحة

الإشادات الجماهيرية وثقة المجتمع مصدر فخر لـ «بيتك».. ونمضي بتنفيذ فعاليات مبتكرة

أنشطة مبتكرة تحت مظلة برنامجي «صحة أفضل لحياة أفضل» و«Keep it green»

الفعالية تدعم جهود الاستدامة باعتماد التجهيزات اللازمة للسباق ضمن إستراتيجية «بيتك»





ضمن أجواء تنافسية وإقبال غير مسبوق بمشاركة نحو 900 متسابق من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة الى دول عربية وأجنبية مختلفة، انطلقت فعالية سباق «بيتك» للحواجز KFH Obstacle Challenge، بنسختها الثانية التي امتدت على مدار يوم كامل على شاطئ المارينا، بحضور شخصيات رياضية، وكذلك تواجد مشاريع شبابية كويتية مختلفة.



وبلغ طول السباق 5 كيلومترات، حيث كانت الحواجز بمستويات مختلفة ومتنوعة على المتسابقين، وكانت المنافسة متاحة لفئة الشباب (رجال) من 16 عاما وما فوق، فيما جرى تقسيم المشاركين لأربع فئات عمرية مختلفة. كما جرت إضافة سباق خاص للأطفال هذا الموسم لفئتي الذكور والإناث من عمر 5 إلى 8 سنوات، وكانت الحواجز مناسبة لهذه الفئة العمرية.



تتويج 15 فائزاً بجوائز قيمة



وفي ختام السباق الذي شهد اقبالا جماهيريا غير مسبوق ومنافسة قوية بين المتسابقين، توج كل من نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك»- يوسف الرويح، والمدير التنفيذي للاعلام والعلاقات الحكومية في «بيتك» محمد الفارس، الفائزين في المراكز الأولى في مختلف الفئات العمرية وعددهم 15 فائزا بجوائز قيمة.



وقد حصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى «على مستوى جميع الفئات والمشاركين» على جوائز نقدية بقيمة 6 آلاف دينار، بواقع 3 آلاف دينار لصاحب المركز الأول، و2000 دينار لصاحب المركز الثاني، و1000 دينار لصاحب المراكز الثالث.



فيما حصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بكل فئة على مبلغ 300 دينار للمركز الأول، 200 دينار للمركز الثاني، و100 دينار للمركز الثالث، فيما حصل جميع المتسابقين على ميدالية قيمة فور الوصول إلى خط النهاية، حيث تواجد فريق من «بيتك» لاستقبال المتسابقين وتتويجهم بالميداليات.



مشاركة جماهيرية لافتة وثقة مجتمعية عالية



وقال الرويح في تصريح صحافي على هامش فعالية سباق «بيتك» للحوجز، ان النجاح الكبير الذي حققته الفعالية والاقبال اللافت من المشاركين ما هو إلا تأكيد جديد على ثقة المجتمع بمبادرات «بيتك» وأهمية الانشطة والفعاليات التي ينفذها البنك والتي تلبي اهتمامات الشباب وتطلعاتهم.



وأضاف ان «بيتك» يعتز بأن يكون هذا الحدث الرياضي الأضخم من نوعه في الكويت أحد أهم المبادرات المجتمعية لـ«بيتك»، ويعزز دور البنك في دعم الانشطة الرياضية والصحية ضمن ريادته في المسؤولية الاجتماعية.



ولفت الى ان السباق سجل أرقاما قياسية من حيث عدد المشاركين بالمقارنة بمتوسط عدد المتسابقين المشاركين في مسابقات من نفس النوع، وكذلك بالمقارنة بالنسخة الاولى للسباق.



«صحة أفضل لحياة أفضل» وKeep it green



ولفت الرويح الى أن فعالية سباق «بيتك» للحواجز بنيت على محورين مهمين في استراتيجية «بيتك» وهما الشباب والصحة من جهة ضمن برنامج «صحة افضل لحياة أفضل»، ومن جهة اخرى دعم جهود الاستدامة، فقد اعتمد «بيتك» التجهيزات اللازمة للسباق مثل حقيبة خاصة تضم رقما خاصا بكل مشارك، بالإضافة إلى القميص الرسمي للسباق ان يكون مصنوعا من مواد معاد تدويرها حفاظا على البيئة ضمن برنامج Keep it green، مؤكدا ان عناصر الصحة والرياضة والشباب والبيئة هي من ابرز ركائز الاستدامة، وضمن استراتيجية الاستدامة المتكاملة للمجموعة التي اطلقها «بيتك» مؤخرا.



وأضاف ان «بيتك» حرص على التنظيم الأمثل للفعالية عبر تخصيص شريحة الكترونية لكل مشارك لتوثيق وقت الانطلاق والوصول وتسجيل النتائج النهائية بدقة متناهية، كما تواجد فريق متخصص من الحكام عند كل حاجز وفي نقاط مختلفة من مضمار السباق لضمان التزام المتسابقين بضوابط السباق.



الإشادات.. مصدر فخر



وأضاف الرويح ان الاشادات التي حصل عليها «بيتك» من الجمهور والمتسابقين عقب اختتام الفعالية وتتويج الفائزين، هي مصدر فخر، مؤكدا المضي قدما في تنفيذ فعاليات مبتكرة وفريدة من نوعها ترتقي لتطلعات الشباب وتعزز ريادة «بيتك» ومكانته البارزة في مبادرات المسؤولية الاجتماعية.



وعلى صعيد متصل، أوضح الرويح ان «بيتك» أتاح امام المشاريع الشبابية الكويتية فرصة التواجد على هامش السباق، مبينا ان ذلك يندرج ضمن اطار حرص «بيتك» على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، حيث تواجد في الفعالية أكثر من 20 مشروعا شبابيا كويتيا من نواد صحية، ومقاه ومطاعم، ومعدات رياضية وغير ذلك، وقدمت عروضا مختلفة للجمهور.



تواجد بطل العالم في سباق الحواجز



وتخلل السباق تواجد اللاعب الكويتي أحد ابطال العالم في سباق الحواجز ورئيس اللجنة الكويتية لرياضة تخطي الحواجز- يوسف الشطي، كرئيس لجنة التحكيم، الذي أثنى على التنظيم المتميز ودور «بيتك» في تنظيم مثل هذه الأنشطة التي تعزز نمط الحياة الرياضي والصحي بين الشباب ومختلف الفئات العمرية التي شملها السباق.



وأضاف الشطي ان السباق أظهر طاقات شبابية وروحا تنافسية عالية بين المتسابقين، وفي الوقت ذاته اتسمت الأجواء بالبهجة والسعادة على مستوى المتسابقين والجمهور.