

يدشن منتخب الكويت للكرة الشاطئية أولى مبارياته في بطولة آسيا التي تقام منافساتها في تايلند عندما يلعب مع فلسطين في الواحدة من ظهر اليوم الجمعة بتوقيت الكويت ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والتي تضم أيضا منتخبي عمان وقيرغيزستان.



ويتنافس في البطولة 16 منتخبا تم تقسيمها على 4 مجموعات على أن يتأهل من كل مجموعة منتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني للدور ربع النهائي الذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وسيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى كأس العالم للكرة الشاطئية التي ستقام منافساتها في الإمارات.



من جهته، قال مدرب المنتخب أحمد عبدالرازق خلال المؤتمر الصحافي إن منتخب الكويت يعتبر من أصغر المنتخبات في معدل الأعمار وهو أمر يتماشى مع رؤية واستراتيجية الاتحاد الكويتي، وذلك من أجل تطوير الكرة الكويتية بشكل عام، لافتا إلى أن «أزرق الشاطئية» يدرك صعوبة المهمة في ظل تواجد منتخبي عمان وفلسطين اللذين سبق ان حققا المركزين الثالث والرابع في النسخة الماضية.

وأكد أنه يثق بقدرات وإمكانيات لاعبي منتخب الكويت بتحقيق أفضل النتائج والمنافسة على نيل بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، مشيرا إلى أن الكرة الشاطئية فيها متغيرات كثيرة حالها أي لعبة، فهناك منتخبات تتطور وأخرى تتراجع.



كما شهد اليوم إقامة الاجتماع الفني لمنتخبات المجموعة، والذي شارك فيه مدير المنتخب سعود العون.