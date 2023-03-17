

يعقوب العوضي



يسعى فريق كرة اليد الأول بنادي الكويت لتحقيق إنجاز جديد اليوم في البطولة الخليجية للأندية بنسختها الـ 39 وذلك حين يلتقي النجمة البحريني في المباراة النهائية التي ستجمعهما على صالة خليفة الرياضية في الـ 6.00 مساء اليوم. وقد فاز الأبيض على العربي القطري مساء أول من أمس في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت على نفس الصالة بنتيجة 25 - 21 وهي المرة الأولى التي يصل فيها العميد إلى الدور النهائي في البطولة تاريخيا.



ويتطلع لاعبو الأبيض إلى تعزيز خزينة النادي بكأس ذهبية أخرى، ويمتلك الكويت عددا من اللاعبين المميزين مثل المحترفين فرانكيس كارول وانخيل هيرنانديز وفينيسيوس البرازيلي إلى جانب اللاعبين المحليين مثل صالح الموسوي، وعبدالله الغربللي، وعلي وحسن صفر ونواف الشمري، ويعقوب أسيري، ومشاري صيوان، ومشعل طه، وعبدالعزيز الشمري وعبدالعزيز الدوسري.



وتحمل المباراة طابع الندية والقوة لما يملكه الطرفان من إمكانات وعناصر جيدة، وعلى الكويت اللعب على التفاصيل الصغيرة، وعدم ارتكاب الأخطاء خاصة في إنهاء الهجمات واللعب على المضمون.