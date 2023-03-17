

يعقوب العوضي



توج فريق كرة اليد في نادي الكويت بلقب الدوري العام للناشئين تحت 17 سنة بعد فوزه في المباراة النهائية مساء أول من أمس على القرين 31-30 على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد في الدعية ضمن منافسات الجولة الأخيرة من البطولة.

واختتم الأبيض مشواره برصيد 28 نقطة فيما بقي القرين على رصيده السابق بـ 24 نقطة في وصافة الترتيب العام، واحتل كاظمة المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

وبعد المباراة النهائية قام عضو مجلس إدارة الاتحاد فؤاد البلوشي ومدير اللعبة في نادي القرين عبدالعزيز يالوس ومساعد مدير اللعبة في نادي الكويت فواز الرديني وإداري الاتحاد عبدالله عبد الرسول بتسليم الميداليات الى الفرق المتوجة وكأس البطولة.