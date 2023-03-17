

يعقوب العوضي



حصل الاتحاد الكويتي للتايكوندو على 10 مقاعد في اللجان العاملة بالاتحاد الآسيوي للعبة، حيث فاز كل من د.وليد سراب (لجنة البومسا)، ووليد المرشاد (اللجنة الفنية)، ومحمد الهزيم (لجنة التعليم)، وفيحان الخالدي (اللجنة القضائية)، وعادل الصليلي (لجنة التطوير)، وبدر الرشيدي (لجنة النزاهة)، وفرج الفضل (لجنة المدربين)، وإيمان الكوت (لجنة الجامعات)، ومنيف الديحاني (لجنة الأشبال)، ونعمان النعمان (اللجنة الإعلامية).



وفي السياق ذاته، قام رئيس الاتحادي الكويتي للتايكوندو هاني المرشاد بتكريم أعضاء اللجان وتسليمهم شهادات العضوية. وقال المرشاد ان خطة النهوض باللعبة تسير بشكل جيد لرفع علم الكويت في جميع المحافل الدولية على المستويين الإداري والفني.