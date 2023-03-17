

تنطلق اليوم الجمعة في مدينة صباح الأحمد البحرية بمنطقة الخيران، منافسات الجولة الثالثة والختامية من بطولة الكويت للدراجات المائية (دراق ريس 2023) التي تنظمها لجنة الدراجات المائية في النادي البحري الرياضي الكويتي.

وأشار عضو اللجنة التنظيمية عبدالرحمن غازي العمر إلى أن 39 متسابقا سيشاركون في سباقات البطولة التي تشمل 3 فئات هي: الأوبن وسوبر ستوك وستوك، حيث تم تخصيص جوائز مالية مقدمة من الهيئة العامة للرياضة، وإن الدعوة مفتوحة لمحبي الرياضات البحرية لمتابعة وحضور منافسات السباق التي ستبدأ من الساعة 9 صباحا وتتوقف خلال فترة صلاة الجمعة ثم تستكمل حتى 3 عصرا، حيث يعقبها مراسم التتويج وتوزيع الجوائز.