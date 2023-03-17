

نظم الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بالتعاون مع التوجيه العام لرياض الأطفال في وزارة التربية وقطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة المهرجان الأول لرياض الأطفال ضمن استراتيجية الاتحاد المدرسي مواهبنا في مدارسنا 2021-2026 وذلك بحضور نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع بالتكليف حامد الهزيم ممثلا لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري راعي المهرجان. وبين الهزيم أن الهيئة بقيادة المدير العام بالإنابة فيصل اليتيم لن تتوانى في تقديم الدعم الكامل وتسخير كل الإمكانيات لدعم أنشطة وفعاليات الاتحاد المدرسي.



من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المدرسي فيصل المقصيد أن المهرجان الأول الرياضي لرياض الأطفال يأتي ضمن خطة الاتحاد لتغطية جميع المراحل السنية بداية من رياض الأطفال، موضحا: نتطلع من خلال «مواهبنا في مدارسنا 3» إلى المزيد من الإنجازات بتوسيع قاعدة الممارسة لدى أطفالنا وأبنائنا الطلبة.