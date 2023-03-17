

يسعى أتلتيكو مدريد لتأمين مركزه الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم عندما يستضيف فالنسيا غدا السبت في المرحلة الـ 26 من المسابقة. وإذا كان هم «الأتلتي» الحفاظ على موقعه كثالث الكبار فإن «الخفافيش» يبحث عن طوق نجاة يبعده عن مثلث الهبوط بعد موسم للنسيان. وتفتتح المرحلة اليوم الجمعة، حيث يلعب بلد الوليد مع بلباو، على أن تستكمل غدا ايضا بلقاءات ألميريا مع قادش، ورايو فاليكانو مع جيرونا، وإسبانيول مع سلتا فيغو.



إيطاليا



يقص ساسولو وسبيتزيا شريط مباريات المرحلة الـ 27 من الدوري الإيطالي اليوم، والذي يشهد اقامة لقاء آخر بين أتالانتا وإمبولي. ويلعب غدا مونزا مع كريمونيزي، وساليرنتانا مع بولونيا، وأودينيزي مع ميلان.



ألمانيا



تنطلق مساء اليوم منافسات المرحلة الـ 25 من الدوري الألماني بلقاء يجمع بين بوروسيا مونشنغلادباخ مع فيردر بريمن، في حين سيلعب غدا بوخوم مع لايبزيغ، وشتوتغارت مع فولفسبورغ، وهوفنهايم مع هيرتا برلين، وأوغسبورغ مع شالكه، وبوروسيا دورتموند مع كولن.



فرنسا



تقام اليوم مباراة وحيدة تجمع بين ليون ونانت في انطلاق المرحلة الـ 28 من الدوري الفرنسي، على أن يلتقي تولوز مع ليل، ولانس مع أنجيه غدا السبت.