أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون امس تعديلا حكوميا شمل تغيير 11 حقيبة وزارية، من بينها وزارة الخارجية.



وشملت التغييرات تعيين أحمد عطاف وزيرا للخارجية خلفا لوزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة، وتعيين الطيب الزيتوني وزيرا للتجارة وتعزيز الصادرات خلفا للوزير السابق كمال رزيق.



كما تم تعيين لعزيز فايد وزيرا للمالية، وفايزة دحلب وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة، وعبدالرحمن حماد وزيرا للشباب والرياضة، ويوسف شرفة وزيرا للنقل، ومختار ديدوش وزيرا للسياحة وأحمد بداني وزيرا للصيد البحري ومريم بن ميلود وزيرة للرقمنة والإحصائيات، وطه دربال وزيرا للري وفيصل بن طالب وزيرا للعمل.



فيما شمل التعديل الحكومي تعيين يحيي بوخاري أمينا عاما للحكومة ونذير العرباوي مدير ديوان الرئاسة، خلفا لعبدالعزيز خلف الذي تم تعيينه وزيرا للدولة مستشارا لرئيس الجمهورية.