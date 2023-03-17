

كرم وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني الطلبة المشاركين والفائزين في منافسات الأولمبياد العلمي الخليجي للرياضيات والكيمياء الذي استضافته مملكة البحرين في الفترة من 10 إلى 14 الجاري.



وأشاد الوزير د.العدواني، وفق بيان صادر عن وزارة التربية، بالمشاركة المتميزة لطلبة الكويت والتي تسهم في تطوير مهاراتهم، كما أشاد بجهود مسؤولي الوزارة من القائمين على الإعداد والتجهيز لفعاليات الأولمبياد العلمي الذي نظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج.



وحاز الطالبان حمد العتال ونواف الحربي على الميدالية البرونزية في الرياضيات، في حين نال ميدالية مماثلة الطالب محمد الناجم في الكيمياء.