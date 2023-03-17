

مفرح الشمري ـ ياسر العيلة



احتضنت خشبة المسرح الوطني بمركز جابر الأحمد الثقافي امس الأول تكريم شخصية مهرجان القرين الثقافي في دورته الـ28 صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود والفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2022.



انطلق الحفل الذي كان برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ووزراء الإعلام والثقافة بالخليج والوطن العربي، بكلمات ترحيبية من عريفه المذيع عبدالرحمن الجاسر، ومن ثم ألقى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري في كلمة خلال الحفل «يسعدني الترحيب بكم في هذه الأمسية العامرة بكل ألوان الطيف الثقافي والتي ترتدي حلة التكريم والتقدير لكوكبة من المبدعين الذين أثروا المشهد الثقافي في الكويت وخارجها».



وأوضح الوزير المطيري أن الكويت عملت في اتجاهين الأول أنها يممت وجهها نحو الخارج لتكريم نخبة المثقفين الذين يبنون الحضارات بأفكارهم ويرسخون القيم بنتاج عقولهم ويقومون المجتمعات بما لديهم من وعي وخبرات متراكمة تكرس المنظومة من مبادئ لا يختلف عليها أحد مثل احترام الآخر والحق في التعبير والمساواة وإعلاء شأن الإنسان إلى غيرها من القيم والثوابت.



مضيفا: «ولهذا اعتمد منهج لتكريم هؤلاء المؤثرين والمبدعين فكانت أهم الفعاليات لهذا المهرجان الثقافي هي تكريم إحدى الشخصيات التي أثرت الثقافة وأعطتها أبعادا إنسانية وأطلقت العنان لأفاقها الإبداعية الخلاقة»، معبرا عن سعادته «بأن تكون شخصية مهرجان القرين الثقافي في دورته الحالية أخا كريما وفارسا للكلمة أحد رواد الحداثة في القصيدة الشعبية الحديثة الشاعر المجدد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبدالعزيز آل سعود».



أما عن الاتجاه الآخر الذي ذهبت إليه الكويت فأوضح الوزير المطيري أنه تكريم أبنائها من المبدعين في كل مجال وحثهم على مزيد من الجد والعطاء فتثني على جهودهم وتشيد بعطاءاتهم وتنزلهم المنزلة التي يستحقونها احتفاء وتكريما.



وقال إن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يعد نافذة الكويت الثقافية على العالم والناظر والمدقق في رزنامة الأنشطة والفعاليات التي صاحبت مهرجان القرين هذا العام.



وأكد حرص المجلس على تطبيق الاستراتيجية الثقافية في دعم مجالات الفنون والثقافة والاقتصاد والتنمية المجتمعية عبر رؤية تنموية ثقافية مستدامة وبيئة محفزة للإبداع.



وأشاد الوزير المطيري بجهود القائمين على الأوبريت الفني التاريخي «سدرة اللؤلؤ» المصاحب لفعاليات اختتام المهرجان مؤكدا أن التاريخ يعد مرآة الشعوب يعكس ماضيها ويصف حاضرها وتبني على هدي منه مستقبلها وهو ذاكرة الأمم ومستودع تجاربها.



وبين أن الكويت مرت بحقب زمنية عدة تحكي مراحل عظيمة وتسطر صفحات خالدة من البذل والعطاء لأهلها منذ النشأة وحتى وقتنا الحاضر.



وذكر أن هذه الصفحات الناصعة كانت محط إعجاب كل من مر بهذه البلاد وأنه من الأهمية بمكان العناية بتاريخ بلادنا وتدوينه ونقله إلى الأجيال اللاحقة نقلا صحيحا ليكون نبراسا هاديا وذاكرة لأهم أيامها وأحداثها.



واضاف «ولتحقيق ذلك على أرض الواقع حرصنا على إنتاج هذا العمل الفني التاريخي الوطني تحت عنوان «سدرة اللؤلؤ» الذي يحكي تاريخ الكويت وحضارتها منذ عصور ما قبل الميلاد مرورا بمرحلة التأسيس وحتى وقتنا الحاضر».



بدوره قال المستشار في الديوان الأميري محمد أبوالحسن الفائز بجائزة الدولة التقديرية في مجال الخدمات الثقافية في كلمة ألقاها نيابة عن المكرمين الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2022 «إنه لشرف عظيم لي أن أقف أمامكم متحدثا في هذا الحفل الكريم باسمي وباسم الإخوان والأخوات الكرام الذين تم اختيارهم لنيل جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية».



وأشار أبو الحسن الى جهود حكومة الكويت ودعمها اللامحدود لجميع أوجه النشاط الثقافي والفني والأدبي في البلاد وحرصها على استمرار الرقي والتطور للكويت وشعبها.



وثمن «هذا التقدير العظيم الذي نراه اليوم شكلا ومضمونا والذي سيجعل الطموح أكثر إلحاحا والإبداع أكثر تدفقا وصولا لنيل مثل هذه الجائزة التقديرية والتشجيعية».



وبعد ذلك قام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتكريم شخصية المهرجان لهذه الدورة صاحب السمو الملكي الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود والذي تسلمها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن بدر بن عبدالمحسن آل سعود وسط تصفيق حار من الحضور في المسرح لمسيرة صاحب السمو الملكي الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن آل سعود العامرة بالانجازات والابداعات.



ومن ثم كرم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وهم:



الحاصلون على جوائز الدولة التقديرية لعام 2022: د. مرسل العجمي في مجال الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، الفنان محمد الشيخ الفارسي في مجال الفنون التشكيلية، المستشار محمد أبو الحسن في مجال الخدمات الثقافية.

بينما فاز بجائزة الدولة (التشجيعية) في مجال الفنون الفنان عبدالله العتيبي عن عمله (انتظار) في مجال الفنون التشكيلية والتطبيقية (الرسم) والفنان عبدالله بهمن عن دوره بمسلسل (الناموس) في مجال التمثيل التلفزيوني والسينمائي والمخرج علي البلوشي عن مسرحيته (الطابور السادس) في مجال الإخراج المسرحي وفي مجال الآداب فقد حصل على جائزة الشعر عائشة العبدالله عن ديوانها (واقفة على قلبها كنخلة) وحصل أحمد الزمام على جائزة الرواية عن رواية (آدم ينحت وجه العالم) كما فازت د. سعاد العنزي بجائزة الدراسات اللغوية الأدبية والنقدية عن عملها (نساء في غرفة فرجينيا وولف).



الحاصلون على جوائز الدولة التقديرية لعام 2022



- د.مرسل العجمي في مجال الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية



- الفنان محمد الشيخ الفارسي في مجال الفنون التشكيلية



- المستشار في الديوان الأميري محمد أبو الحسن في مجال الخدمات الثقافية





الحاصلون على جوائز الدولة التشجيعية لعام 2022



- الفنان عبدالله العتيبي في مجال الفنون التشكيلية والتطبيقية والرسم عن عمله «انتظار»



- الفنان عبدالله بهمن في مجال التمثيل التلفزيوني والسينمائي عن دوره في مسلسل «الناموس»



- المخرج علي البلوشي في مجال الإخراج المسرحي عن مسرحيته «الطابور السادس»



- الكاتبة عائشة العبدالله في مجال الآداب عن ديوانها «واقفة على قلبها كنخلة» الحاصل على جائزة الشعر



- الكاتب أحمد الزمام في مجال الرواية عن رواية «آدم ينحت وجه العالم»



- د.سعاد العنزي في مجال الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية عن عملها «نساء في غرفة فرجينيا وولف»