روما - (كونا) - أكد سفير الكويت لدى روما ناصر القحطاني ومدير عام وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" ستيفانو دي أليساندري اليوم الخميس أهمية دور الإعلام المؤثر في تعزيز علاقات الصداقة المتينة بين الكويت وإيطاليا ودعم التواصل المعلوماتي والثقافي لخدمة التعاون الثنائي الواسع.



جاء ذلك خلال زيارة قام بها السفير القحطاني لمقر "أنسا" تلبية لدعوة دي أليساندري جرى خلالها عرض لنشاط الوكالة الإيطالية ودورها في المنظومة الإعلامية المحلية وكونها المصدر الإعلامي للمؤسسات الخاصة والرسمية والحكومية بجانب دورها الريادي في تحديث التقينات الإعلامية المبتكرة.



وتناول المدير العام المفوض العلاقة القديمة والخاصة التي تربط وكالته بزميلتها الكويتية "كونا" بوصفها منبرا إعلاميا رئيسيا وراسخا في المنطقة العربية ومراحل تطور هذا التعاون المهني الذي تأسس عام 1996 وآفاقه على ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه إيطاليا بالكويت وارتقاء العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.



وأكد الأهمية المتعاظمة لدور الإعلام واهتمام "أنسا" بالتعاون مع "كونا" في دفع ورفع مستوى التواصل الإعلامي والمشاركة في مبادرات ثنائية لاسيما في منظور التحضير والاحتفال العام المقبل باليوبيل الـ 60 لبدء التبادل الديبلوماسي بين الكويت وإيطاليا، مثمنا جهود السفارة والسفير القحطاني النشطة في تعزيز هذه العلاقات.



وأبدى دي أليساندري اهتمام "أنسا" الخاص بالتعريف بمسيرة التنمية الحضارية اللافتة في الكويت لاسيما الخطط الطموحة للتحول والتحديث الشامل في إطار رؤية الكويت 2035.



بدوره شكر السفير القحطاني المدير العام المفوض على الدعوة وحفاوة الاستقبال التي تنم أيضا عن روح ومشاعر الصداقة والود التي تربط الكويت وإيطاليا على المستويين الرسمي والشعبي، مشيدا بالتعاون المهني والإعلامي الوثيق والمتصل بين "أنسا" و"كونا" وعملهما من أجل تطوير هذا التعاون بما يخدم دورهما ومسؤوليتهما الاعلامية.



كما أكد الأهمية الكبيرة للاعلام في تعزيز وتوطيد العلاقات القوية بين الكويت وإيطاليا، حيث تم بحث سبل دعم العمل الاعلامي الحيوي المتبادل كجسر للتلاقي بين البلدين والمنطقة في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والعلمية والسياسية.