أعلن النادي العلمي الكويتي اليوم الخميس الفائزين بجوائز مسابقة الكويت للعلوم والهندسة التاسعة 2023 والتي شهدت نحو 100 مشروع علمي في 22 مجالا قدمها 160 طالبا وطالبة يمثلون المدارس الحكومية والخاصة والتعليم الديني.

وأسفرت نتائج المسابقة المقامة برعاية سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح عن تتويج الطالبين علي جفين وجعفر جوير من مدرسة محمد محمود نجم الدين الثانوية بنين بالمركز الأول في فئة (البحث العلمي) عن مشروعهما (مفتاح إطلاق العنان لنجاح النفط الثقيل).

وجاء في المركز الثاني الطالبان حمد سعيد ويوسف السراج من مدرسة سليمان العدساني الثانوية بنين عن مشروعهما (إمكانية التخلص من ثاني أكسيد الكربون بالسيلكا جل) وفازت بالمركز الثالث الطالبتان سوسن عبد الرسول ونور وجيه من مدرسة السالمية الثانوية بنات عن مشروع (سيارتك تحتسى القهوة).

وقال الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ممثل راعي المسابقة في كلمة خلال حفل الختام إن المسابقة تعد نافذة لصقل القدرات المهنية والعلمية للطلبة والطالبات المشاركين بمشاريعهم العلمية والهندسية.

وهنأ جميع المتنافسين ممن فازوا في المسابقة و من لم يحالفهم الحظ إذ "يكفي تحصيلهم العلم ووجودهم في هذا الحدث العلمي الكبير".

وجدد الشكر لرئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال الخرافي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة المحكمين والمعلمين المشرفين على المشاريع المشاركة في المسابقة.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي في كلمة عن السعادة البالغة بالنجاح الذي حققته المسابقة إحدى الفعاليات الرئيسية للبرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب الذي أطلقه النادي العلمي منذ 2015.

وقال الخرافي إن وراء هذا النجاح فريق عمل من الشباب الكويتي المتطوع علاوة على تضافر الجهود بين النادي العلمي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة التربية وكافة المؤسسات المعنية بالبحث العلمي كجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وهنأ الفائزين بجوائز المسابقة متمنيا التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ في هذه الدورة مثمنا إعلان وزارة التربية تسجيل المسابقة ضمن الأنشطة الرئيسية للوزارة اعتبارا من العام المقبل.

وتقدم بالشكر لسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح على رعايته الكريمة للمسابقة التي كان لها الأثر الكبير في إنجاحها وكذلك الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد لحضوره حفل الختام وتكريم الفائزين.

كما تقدم بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة التحكيم وكافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة الراعية والداعمة للمسابقة وكذلك شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص على استمرار ثقتهم في النادي العلمي الكويتي إيمانا بدوره المجتمعي المهم.

من جهته أعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية الدكتور غانم السليماني أن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني قد وجه بأن تكون مسابقة الكويت للعلوم والهندسة برنامجا أساسيا في أنشطة الوزارة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية اعتبارا من العام المقبل ضمن البرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب.