علقت محكمة إسلام آباد أمر اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان شرط مثوله أمامها الجمعة، بحسب ما قالت وسائل اعلام.



واضافت وسائل الاعلام ان خان سيمثل الجمعة أمام المحكمة في لاهور للتحقيق في قضية يتهم فيها ببيع هدايا حكومية أهديت له عندما كان في المنصب.



وكان خان تعهد بالمثول أمام المحكمة السبت، بعدما غاب عن جلسات استماع، ما قد يمهد الطريق لمزيد من الاضطرابات السياسية في البلاد، العرضة لخطر التخلف عن سداد القروض.



وقال خان في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ»، إنه مستعد لتقديم تعهد مكتوب بأنه سيمثل طواعية أمام المحكمة السبت لكن المحكمة رأت أن مثل هذا التعهد ليس كافيا.



واضاف، بينما كان يكرر مزاعم بأن الإدارة متورطة في محاولة اغتياله في نوفمبر الماضي «إنني أخشى أن تضعني الحكومة في السجن» وتابع «السبت، أعتزم الذهاب إلى إسلام آباد للمثول أمام المحكمة».



من جهته، قال فؤاد تشودري، وهو أحد مساعدي خان، إن حزب حركة الإنصاف الذي ينتمي إليه قدم التماسا آخر الجمعة للمحكمة العليا في إسلام اباد لتعليق مذكرة الاعتقال بعدما رفضت محكمة أدنى درجة التماسا مماثلا قبل يوم.



وأضاف «أنصارنا خارج منزل عمران خان لكن لا أعتقد أن الأمور ستذهب إلى حد بعيد».



في الأثناء، تحصن العشرات من مؤيدي رئيس الوزراء الباكستاني السابق أمام بمنزله لحمايته ومنع إلقاء القبض عليه.